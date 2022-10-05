Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan kişiler, 5 gün içinde başvuru yapmamız isteniyor! Son dakika kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden, bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için 5 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde Ziraat Bankası, hemen kredi onayı vermektedir.

Devlet bankası olmasından dolayı vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen bu banka üzerinden sizlerde kredi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanabilir ve ziraat mobil uygulaması üzerinden hem bankacılık işlemlerinizi, hemde kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, son yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, bankamatik kartı olan vatandaşlara 5 gün içinde başvuru yapmaları ile birlikte gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisini 40000 TL'ye kadar vereceğini açıkladı. 40 bin tl Ziraat Bankası üzerinden tüketici kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin belirtilen şartlar dahilinde alacakları bu kredilerde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini yapabilmeleri için başvuru yapmaları isteniyor.

Ziraat Bankası, resmi internet üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden hemen aynı gün içinde de kredi işlemleri yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurularda kredi onay alacak olan tüm vatandaşların devlet destekli olarak düşük faiz oranları ile birlikte kredileri hemen hesaplarına yatırılmaktadır. 36 ay vadeli olarak kullanabileceğiniz bu kredilerde banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlemlerini yapabilmektedirler.