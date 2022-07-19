Prof. Dr. Özgür Demirtaş: "Enflasyon Oranları Artacak"

Özgür Demirtaş, hükümetin bakım politikasın sert bir şekilde eleştirdi.

"Hükümet ya faizleri yükseltmek zorunda kalacak (tüm inatçılığı boşa gidecek), çok geç alınan bir karar acı olacak. Ya da inatçı olmaya devam edecek ve enflasyon boğulacak.Üzgünüm. Yemin ederim çok üzgünüm."

"Profesör Özgür Demirtaş, hükümetin bakım politikasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Demirtaş, şu cümleleri kullandı:

“Hükümet eninde sonunda faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalacak (tüm inatçılığı boşa gidecek) ve çok geç gelen karar acı tatlı olacak. Yoksa yükselmeye devam edecek, enflasyon boğulacak çünkü TL hala zayıf… Üzgünüm. Vallahi Billahi çok üzüldüm. "



"BÜTÇE TANIMLARI GELİŞMİŞ ENFLASYONDA GERİ DÖNECEK"

Özgür Demirtaş dün sosyal medya hesabından başka paylaşımlar da yaptı. Bir vatandaş olan Demirtaş, “Biliminiz yeter. Bir rahat vermiyorsn" eleştirisine yanıt olarak şunları yazdı:

"Tanrım, kardeşim haklı. Bilim sıkıcı :-)

Ama doğruyu söylemeden edemiyorum. Bütçe açığı size bir enflasyon şimşeği gibi geri dönecektir.



"DEVLET KYK BORÇLARINI CEBİNDEN ÖDEMİYOR"

Dr Demirtaş, KYK borçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin şu değerlendirmeyi de yaptı:

"KYK borçlarının fahiş faizini silmek için hükümete lobi yapan muhalefet partilerini takdir ediyorum.

Elbette devlet onlara cebinden ödemeyecek, bütçe açığı para basılarak kapatılacak ve enflasyon şeklinde geri dönecek. Bu nedenle, diğer devlet harcamalarından tasarruf etmek gerekir."