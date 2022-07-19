Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ dan Erken Emekli Olacaklara Müjde! Erken Emekli Olmak Mümkün ...

Artık 43 yaşında erken emekli olunabilecek! Erken emeklilik konusunda açıklama yapan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Erken emekli olacak vatandaşlar için müjdeli haber cumhurbaşkanından geldi. Haberin detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

Erken yaşta emekli olmak artık hayal değil. Kadınlar için 43 ile 44 yaş, erkekler için de 45 46 yaş olmak üzere erken yaşta emeklilik imkânı artık zor değil. Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar, primleri ödendiği için emekli olmak istiyor. Primleri ödenmiş ve yaşı gelmiş kişiler yasalara uygun olarak emekli olması gerekir. Fakat yeni çıkan yasalar bu duruma engel teşkil ediyor. Günümüzde gündemde olan emeklilikte yaşa takılanlar problem olarak gün yüzüne çıkıyor. Bu durumu düzeltmek adına yetkiler bir dizi çalışmalar başlattı. Emeklilikte yaş takılanların gözü kulağı bu çalışmalarda. Erken emeklilik için yeni düzenlemeler getirildi. Bu durumda emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiriyor. Bu gelişmeler nelerdir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

EYT İle İlgili Gelişmeler

Mesleki olarak yıpranma payı mevcut olan vatandaşlar için emekli olma hakları bulunur. Bu gibi durumda olanlar için sigorta süreleri farklıdır. Sigorta gün sayılarını tamamlayan vatandaşlar 43 ile 46 yaş arasında emekli olma hakları mevcuttur. Emekli olmak için yaşı bekleyeme gerek yok. Bunun için yıpranma payının mevcut olması gerekir. Yeni gelişme yıpranma payı mevcut olan vatandaşlar için zam alabilecekler. Bu konuda çalışma koşullarına uygun olarak belli oranda vatandaşlar zam yapılacağı müjdesi verildi. Verilecek olan zammın emeklilikte payı olacaktır.

Erken emeklilik sadece belirli meslek grupları için geçerli olacak. EYT meslek gruplarını bir araya toplayarak 15 adet meslek grubu teşkil etmiştir. Yapılan yeni düzenlemeler ve kanunlar ile yetkililer bu meslek grubunu 15 den 45 meslek grubuna çıkarılacağını belirtti. Emekliler açısından müjde niteliğinde olan bu çalışmalar ile erken emekli olacak meslekler fazlalaşmıştır. Yıpranma payına dâhil edilen vatandaşlar EYT beklemesine gerek kalmadan erken emekli olabilecek. Yeni gelişmeler ve düzenlemeler bunu netleştirecektir.