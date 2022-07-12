Togo'nun Kuzeyinde Meydana Gelen Patlamada 7 Çocuk Öldü

Ülkenin en kuzeyindeki Savanna'daki Tone Eyaletindeki bir köy olan Margba'da geçen Haziran ayından bu yana olağanüstü hal uygulanan bir patlamada yedi çocuk öldü.

Togo ordusu yaptığı açıklamada, Pazar günkü patlamanın yedi çocuğun ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğunu söyledi, ancak başka ayrıntı vermedi. Dapaong'daki bölge hastanesinden bir tıbbi kaynak, Reuters'e isim vermeden, kurbanların 14 ila 18 yaşları arasında olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Bu patlamanın koşullarının netleştirilmesi ve faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı" denildi.

Gençler, Müslüman bayramı Kurban Bayramı kutlamalarından gece eve dönüyorlardı.

Yerel halk arasında patlamanın , Sahel'deki çatışmanın merkez üssü haline gelen komşu Burkina Faso'dan yavaş yavaş ülkeye giren silahlı grupların işi olabileceğine dair endişeler var .

13 Haziran'dan bu yana Savannah bölgesi, Togo ordusuna yönelik ölümcül bir saldırının ardından Başkan Faure Gnassingbe tarafından imzalanan bir kararnamenin ardından 13 Haziran'dan bu yana olağanüstü hal altında bulunuyor.

Başkan Faure, "Karar, ülkenin bu kuzey kesiminde altı ay içinde (10-11 Kasım 2021 ve 10-11 Mayıs 2022) Koundjoare Operasyonu'na karşı gerçekleştirilen iki terör saldırısının ardından alındı. Gnassingbe'nin hükümet resmi web sitesi söyledi.

Açıklamada ayrıca kararın "kamu hizmetlerinin ve savunma ve güvenlik güçlerinin daha iyi sunulmasını kolaylaştırmak için" gerekli olduğu belirtildi.

Togo'daki yetkililer, Burkina Faso'daki silahlı grupların ülkeye gizlice girmelerini engelleme çabalarının bir parçası olarak Koundjoare'deki bir askeri karakol olan Koundjoare Operasyonunu kurdular.

Mayıs ayındaki saldırıda savan bölgesi Kpendjal mevkiinde bir güvenlik karakoluna kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda sekiz asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı.

Geçen Kasım ayında güvenlik güçleri, hükümetin Burkina Faso'dan geldiğine inandığı kimliği belirsiz silahlı adamların benzer bir saldırısını püskürttü.

Mayıs saldırısından ve olağanüstü hal ilanından bu yana, ordu bölgedeki varlığını daha da artırdı ve artan güvensizliğin üstesinden gelmek için halkı işbirliğine çağırdı.

Bölgedeki uzmanlar, daha fazla olay ortaya çıktıkça hem devlet liderlerinden hem de yerel topluluklardan yakın ilgi gösterilmesi çağrısında bulundular.

Accra'daki Gana Silahlı Kuvvetler Komuta ve Kurmay Koleji (GAFCSC) akademik işler müdürü Vladimir Antwi-Danso, "Alt bölgedeki güvenlik durumu çok korkunç" dedi. "Son olaydan haberdar değiliz ama bölge terör tehditleriyle boğuşuyor. Togo, Gana, Benin ve Burkina Faso çok dikkatli olmalı ve bölgelerinin kontrolünü sağlamalı” diyor.

Ülkeler, güvenlik konusunda daha bilinçli olmak için nüfusu duyarlı hale getirmelidir” dedi.

Togolu sivil toplum kuruluşu Comité International le Super Cabaret'in (CIS-Cab) lideri Eugene Atigan, olayın Kurban Bayramı kutlamaları sırasında ve çocuklara yaşanmasının tüm nüfusun tehlikede olduğunun kanıtı olduğunu söyledi. .

Düşen zavallı ve masum çocuklar için ağlıyoruz” dedi.