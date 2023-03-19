Piyasalar FED ve TCMB kararlarına kitlendi!

ABD’de yaşanan banka sorunları, Avrupa da bulunan bankaları olumsuz yönde etkiliyor. Gözler artık Fed tarafından yapılacak faiz açıklamalarına çevrildi. Para politikalarında yaşanan belirsizlikler gün geçerken artıyor. Önemli oranda artan belirsizlik para piyasalarında ad oynaklıklara sebep oluyor. Türkiye için TCMB tarafından yapılacak açıklama ile faiz kararı bekleniyor.

Dünya genelinde faiz oranlarında yaşanan olumsuz etkiler ABD ve Avrupa bankalarını olumsuz yönde etkilerken, hafta boyunca bankalar ile ilgili haber akışları para piyasalarını olumsuz yönde etkiliyor. Sert hareketlerin yaşanmasına neden olan faiz artışları yakından takip ediliyor.

ABD’de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank tarafından ilan edilen iflas süreci ile gözler bankalar üzerine çevrildi. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı olan Suudi Ulusal Bankası tarafından sermaye artışı yapılmayacağını duyurması haberi ile Credit Suisse hisse fiyatlarında olumsuzlar yaşandı. Yüzde 30 a varan oranlarda düşüşler yaşandı.

Merkez Bankası, krizin önüne geçerek 54 milyar dolar yardım paketini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), krizde adı geçen First Republic Bank’ın birçok bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını basına duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin piyasalardaki risk durumunu biraz olsun hafifletse de, krizin tam olarak geçmediği ön plana çıkıyor. Pay piyasalarında yaşanan satış baskısı krizin bitmediğini işaret ediyor. Para politikalarına ilişkin belirsizlikler önemi oranda artarken, para politikalarında da oynaklıklara sebep oluyor.

Fed tarafından gelecek hafta için alacağı para politikası kararları, fiyatlamaları yüzde 62 ihtimal ile 25 baz puanlık bir faiz artışına gidileceği yönünde. Yüzde 38 oranında ise faiz artışı yapılmayacağı yönünde gösteriyor. Uzmanlar Fed Başkanı tarafından yapılacak açıklamanın oldukça önemli olduğunu kayıt ediyor.