2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar Eyt Kapsamına Alınmış Olabilirsiniz!

Uzun zamandır gündemde yerini koruyan EYT ile ilgili yeni gelişme yaşanıyor. 2 milyondan fazla kişinin yararlandığı EYT düzenlemesi sonrası SGK merkezlerinde yoğunluk yaşandı. E devlet üzerinden yapılan başvurularda ise patlama yaşanmıştı. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 olan herkes emeklilik için başvurularını yaparken konu hakkında yeni açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre 2008 yılından sonra ilk kez 4 C kapsamında çalışanalar EYT düzenlemesinden faydalanabilecek. EYT kapsamı genişletildi mi? Yasanın ve düzenlemenin ayrıntıları nelerdir?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının yürürlüğe girmesi ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunan emekli adaylarının önü açılmış oldu. Yaş beklemeden milyonlarca kişi artık emekli olabilecek.

Durum bu şekilde ilerlerken birçok kişinin kafasında soru işaretleri bitmedi. Kafa karışıklıklarını SGK giderdi. EYT uygulanması konusunda ortaya çıkan sorular genelge ile yanıtlanmış oldu.

Kafa Karışıklığı Genelge İle Giderildi

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre 4 A statüsünde bulunan EYT li vatandaşlardan kadınlar 20 yıl erkekler ise 25 yıl sigortalılık süresi olanların sigortalı olarak çalışmanın yanında başlanılan tarihe göre 5 bin ile 5975 gün arasındaki prim gün sayına göre emelli olabilecek. 4 B kapsamına dâhil EYT li vatandaşlar ise kadınlarda 7200, erkelerde 9000 günü tamamlamaları halinde emekli olabilecek.

Elde edilen bilgilere göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışan ve 1 Haziran 2002 tarihi ile 3 yıldın az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR lu bayanlarda 20 yıl, erkekler de ise 25 yıl koşulu sağlamaları durumunda emekli aylığına hak kazanabilecek.

4a'lıların Askerlik Borçlanmasına Gerek Duyulmuyor!

8 Eylül 1999 tarihinden sonra 4 A kapsamına dâhil olarak çalışmaya başlayan vatandaşlar sonradan memur olanlar, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askerlik borçlanması yaparak EYT li olamayacaktır.