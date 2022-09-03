Pis Yedili'nin Trafosu Halil Babür'ün Bilinmeyenleri...

1987 Bitlis ili doğumlu oyuncu Halil Babür bu zamana kadar birçok dizi ve sinema projesinde rol aldı. İlk dizisi Tek Türkiye'de Ferhat karakterine hayat veren genç oyuncu hayatı ve kariyeri ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Tiyatro bölümü mezunu olan genç oyuncu zamanında çok ses getiren Pis Yedili dizisiyle adını duyurdu.

Tiyatro, Sinema Ve Dizilerde Boy Gösterdi

Bitlis ilinde doğan ve 3 yaşına kadar memleketinde yaşamını sürdüren Halil Babür daha sonrasında İstanbul iline taşındıklarını ifade etti. Ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen oyuncu nereli olduğunu bilmediğini ve bu konuyu da çok önemsemediğini ekledi. Kendisini İstanbullu hissetmediğini ekleyen genç oyuncu yaşadığı şehirden daha çok dünyadan ürktüğünü açıkladı. Yengeç burcu olan genç oyuncu duygusal açıdan da yoğun hislerinin olduğunu belirtti.

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Halil Babür birçok tiyatro oyununda da yer aldı. İlk dizi projesi Tek Türkiye olan genç oyuncu setlere 2007 yılında adım attı. 2008 yılında ilk sinema filmi deneyimi yaşayan Halil Babür kısa film olan Gitme'de Harun karakterine hayat verdi. Sonrasında birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunlarında yer alan genç oyuncu asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan Pis Yedili ile yaptı. Mert Karatütün karakterinin lakabı olan Trafo ile anılan oyuncu bu projede hayran kitlesini artırdı.

Jönlük Profilinden Uzağım

Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde yer alan Halil Babür jönlük kavramından oldukça uzak olduğunu belirtti. Yakışıklılığın jönlük için gerekli olduğunu ifade eden genç oyuncu kendisinin bu açıdan uzak kaldığını da samimi olarak açıkladı. Tiyatronun kendisi için önemini de ekleyen Halil Babür sahnede daha çok teknolojiden yararlanılmasının gelecek için faydalı olacağını da ifade etti.

Yer aldığı birçok projede yan rollerde bulunan Halil Babür özellikle son yıllarda tiyatroya daha çok vakit ayırdığını ve bundan dolayı memnun olduğunu da ekledi. Tiyatro oyunları da kaleme alan Halil Babür son olarak popüler diziler arasında yer alan Kulüp dizisinde de etkili bir performans sergiledi.