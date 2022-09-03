Berk Oktay "Bir Küçük Gün Işığı" Adlı Dizisinde Sorumluluk Altına Girecek!

Berk Oktay, farklı bir karakterle ATV'ye geri döndü. Savaşçı adlı dizide 4 sezon başrol olarak oynadı. Daha sonra 2 sezon boyunca Yasak Elma dizisinde yer aldı. Berk Oktay, yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı'nda tekrar başrol olarak oynayacak.

Oktay, yıllarca birçok projede farklı rolleri üstlendi. Şimdi yenide bambaşka bir rolle izleyicinin karşısına çıkacak. ATV'ye yıllar sonra tekrar dönüş yaptığını dile getirdi. Oktay, "Mutluyum ve çok heyecanlanıyorum. Yeni dizisinde Fırat karakterine hayat verecek. Berk Oktay, bunu onaylayarak karakteri hakkında şöyle dedi: "Karakterimin ismi Fırat. Ailesini çok seven çok zengin bir iş adamıdır ancak ailesinin bazı sorunları vardır. Daha sonra Elif ile karşılaşıyor. O karşılamanın içinde başka bir şey olduğunu şüphesi yatıyor. Bu seyir üzerinde hikâye devam ediyor." dedi.

Berk Oktay, dizide en dikkat çekici isim olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Öncesinde başrol oyunculuklarının hakkını verdiği herkes tarafından biliniyor. Fırat karakteri dizi içinde en heyecanlandıran karakter olarak görünüyor. Hikâye dışında, oyuncunun başarılı performansı diziyi olumlu şekilde etkileyecek. Böylece Berk Oktay, büyük bir sorumluluğu üstlenecek.

Yakışıklı oyuncu sıklıkla dram yüklü karakterlere hayat verdi. Bu sayede oyuncuya deneyim kazanmasına vesile oldu. Bir Küçük Gün Işığı dizisinde ise bambaşka bir deneyim yaşayacak. Dizinin hikayesindeki gizem, oyuncu için bir sorumluluk niteliğinde olacak.

Alparslan ve Yasak Elma gibi projeler milyonların gözdesi haline geldi. Berk Oktay, bu projeler içinde en dikkat çekici isimler arasında yerini aldı. Şimdiden Bir Küçük Gün Işığı dizisinin reytingleri merak ediliyor.

Bir Küçük Gün Işığı Oyuncuları

Berk Oktay, Seray Kaya, Tuğçe Açıkgöz, Esra Dermancıoğlu, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu gibi oyuncular yer alıyor.

Berk Oktay Kimdir?

Berk Oktay 1982'de Ankara'da dünyaya geldi. 2000-2006 seneleri için modellikle uğraştı. 100'den fazla defilede bulundu. Kariyerine daha sonra 2004 senesinde yurt dışında devam ettirdi. Paris'e taşındı. Milano, Tokyo, Dubai, Moskova şehirlerinde D&G, Ferre, Gucci ve Prada markalarla iş birliği yaptı. Üniversite eğitimini bitirmek için Türkiye'ye dönüş sağladı. Türvak'tan özel oyunculuk eğitimi aldı. Erler Film ile anlaşma imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle dikkat çekti. Daha sonra Akasya Durağı adlı dizide rol aldı. Ardından, 'Arka Sokaklar' dizisinde ününü artırdı.