Pınar Gültekin Davasında Cemal Metin Avcı’ya İndirim Yapıldı! Türkiye Yasta

Pınar Gültekin kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacağını açıklayan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra konu hakkında önemli bir açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ağır tahrik sebebi ile indirimin kabul edilemeyeceğini açıkladı. Bakanlık olarak alınan bu kararı istinafa taşıyacaklarını ifade eden Yanık, dikkatleri üzerine çekti.

Aile avukatı olan Doktor Rezan Epözdemir'de Pınar Gültekin davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve konu gündemde yer aldı. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi olan Pınar Gültekin boğulduktan sonra varile koyulup yakılmıştı. 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tasarlayarak öldürme ve canavarca hisse eziyet çektirerek öldürme suçlarından yargılanmıştı. Avcı'nın yargılamış olduğu davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına haksız tahrik indiriminin uygulanması ve 23 seneye düşürülmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının da İstinaf mahkemesine taşınacağı yönünde ifadeler kullanıldı.

Açıklaması ile dikkatleri üzerine çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'da 27 yaşında üniversite öğrencisi olan Pınar Gültekin'i canavarca katleden Avcı hakkında verilmiş olan cezaya ağır tahrik nedeniyle indirim uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Gültekin ailesinin avukatı olan Epözdemir hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüklerinin sonuna kadar kullanacaklarını açıkladı. Hukuki dayanaktan yoksun olarak alınmış olan bu kararın kanun yolu aşamalarında düzeleceğini ve bunu yanı sıra adaletinde tecelli edeceğini Umut ettikleri yönünde ifadeler kullanıldı.

Genç kız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisiydi fakat 16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolmuştu Cemal Metin Avcı ise soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınmıştı ve genç kızın eski sevgilisi olduğu öğrenilmişti Pınar Gültekin nasıl öldürdüğünü de itiraf eden Cemal Metin Avcı uzun süre boyunca gündemde yer almıştı.