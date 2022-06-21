Biden, Trump Dönemi Politikasını Tersine Çevirmek İçin Mayın Kullanımını Kısıtlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ordunun anti-personel kara mayınlarını kullanması için yeni kurallar belirleyerek, eski Başkan Donald Trump'ın silahların dünyanın herhangi bir yerinde kullanılmasına izin veren bir hareketini tersine çevirdi .

Beyaz Saray Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin 1997 tarihli Ottawa Sözleşmesi'nin "anti-personel kara mayınlarının kullanımını, stoklanmasını, üretilmesini ve transferini yasaklayan uluslararası anlaşma"nın kilit kriterlerine daha fazla uyum sağlayacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin kara mayınlarıyla ilgili kurallarını Trump'tan öncekilere döndüren hareket, Biden'ın kara mayınlarının "savaş durduktan çok sonra çocuklar da dahil olmak üzere siviller üzerinde orantısız bir etkiye sahip olduğu" inancını yansıtıyor.

Ayrıca, Biden'ın daha önce “pervasız” ve “gereksiz” olarak adlandırdığı Trump'ın politikasını tersine çevirmek için kampanya vaadini yerine getiriyor. Birkaç grup, Biden'ın görevdeki ilk yılında bu taahhüdünü yerine getirmemesini kınamıştı .

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "anti-personel kara mayınlarının sahip olabileceği yıkıcı etkiyi" gösterdiğini belirterek, "Rus kuvvetlerinin bu ve diğer mühimmatları kullanması sivillere ve sivillere büyük zarar verdi" dedi. nesneler”.

Yeni politika, Beyaz Saray'ın oradaki benzersiz koşullar ve ABD'nin Güney Kore'yi savunma taahhüdü için gerekli olduğunu söylediği Kore yarımadasında anti-personel mayın kullanımına izin veren uzun süredir devam eden bir istisnayı koruyor. ABD'nin şu anda yarımadaya herhangi bir kara mayını yerleştirdiği bilinmiyor. ABD askeri yetkilileri 2014 yılında ABD'nin 2002 yılında Afganistan'a bir adet anti-personel mayın yerleştirdiğini ancak bunun dışında 1991'den beri anti-personel mayın kullanmadığını itiraf etti.

Anti-personel kara mayınlarının kullanımını tamamen yasaklamayı reddetmek, ABD'nin şu anda 164 ülkenin imzaladığı bir anlaşma olan Ottawa Sözleşmesine katılmasını yasaklıyor.

Yeni politika, Kore yarımadasının ötesinde anti-personel kara mayınlarının kullanımını yasaklıyor. Ayrıca, “Kore Cumhuriyeti'nin savunması için gerekli olmayan” tüm mayın stoklarını “yok etmeyi” taahhüt eder.

Beyaz Saray, ABD'nin ayrıca anti-personel kara mayınları "geliştirmeyeceğini, üretmeyeceğini veya satın almayacağını" veya Kore yarımadasıyla ilgili olmadıkça silahları "ihraç veya transfer etmeyeceğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler destekli Landmine Monitor'e göre, 2020'de anti-personel kara mayınları nedeniyle 7.000'den fazla kişi öldü. O yıl 54 ülkede insanlar öldü ve yaralandı ve kurbanların yaklaşık yarısı çocuklardı.