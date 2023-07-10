Ünlü oyuncu Pınar Deniz Disney Plus dizisi olan Aktris isimli projede başrolde performans sergiliyor. Seyirci grubunu derinden etkileyen bir karakter ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Yasemin olarak bu defa hayranları ile buluştu. Ünlü isim Aktris dizisinde son dönemde çok konuşulan bir karakter haline geldi ve dikkatleri üzerine çekti. Bu karakter dizide gündüzleri başarılı bir oyuncu oluyor fakat gece vaktinde ise bir seri katile dönüşüyor. Bu dizi projesi ile kariyer hayatının en özel rollerinden birisinde oynayan Pınar Deniz dizisi hakkında özel itiraflarda bulunarak adından söz ettirdi.

Söz konusu dizi projesinin ünlü oyuncu Pınar Deniz’e sunduğu çok farklı bir duygunun olduğu öğrenildi ve ünlü isim yapmış olduğu itirafla dikkat çekti. Aktris dizisi oyuncusu Disney Plus dizisinde kendisini gerçek bir aktris gibi hissettiğini söyledi. Güzel oyuncu Pınar Deniz dizi projesi ile ilgili duygularını ifade etti ve merak edilenleri yanıtlayarak magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Sizler için haberimizin devamında Disney Plus projesi olan Aktris isimli dizi hakkında detaylı bilgileri ve Pınar Deniz'in açıklamaları ile ilgili merak edilenleri yazdık.

Yeni dizi projesinde oynadığı anda kendisini Aktris gibi hissettiğini belirten ünlü oyuncu Pınar Deniz üst üste projeler yaptığında söyledi. Hem o halin içinde kalabilmek hem de dizi içerisinde bir ünlüyü oynayabilmek gibi durumların pek çok durumu beraberinde getirdiğini belirten ünlü isim dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kendi oyunculuk kariyerinde bu projeler ile birlikte bir şeylerin oturduğunu açıklayan ünlü oyuncu Aktris dizesi ile kendisini her anlamda aktris gibi hissettiğini belirtti.

Oyunculuk kariyerinin 10 senesinde yer alan ünlü isim Altın Kelebek ödüllerinde yapmış olduğu konuşmanın farklı yerlere çekilmesi sebebiyle de üzüldüğünü anlattı.