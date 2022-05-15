Pınar Deniz Yargı Dizisinin Sezon Finali Hakkında Açıklama Yaptı

Pazar Akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan hukuk temalı başarılı dizi Yargı, oldukça hızlı bir şekilde sezona giriş yapmıştı. Her yeni bölümüyle seyirci kitlesini kendisine bağlayan Yargı dizisinin bu akşam 32. yeni bölümü ekranlarda yer alacak. 32. yeni bölüm ardından ise dizinin geriye 3 bölümü kalacak ve proje sezon finali yaparak ekranlara veda edecek. Dizinin sezon finali bölümünde seyirci kitlesini oldukça etkileyecek sahnelerin yayınlanacağı biliniyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ile beraber dizinin başrolünde yer alıyor ve sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile hayranlarından beğeni topluyor. Güzel oyuncu sezon finali çekiminden önce 34. bölüm senaryosunu okurken ağladığını açıkladı ve dizinin sezon finali hakkında önemli yorumlarda bulundu.

Senarist Sema Ergenekon ise Yargı dizisinin büyük bir başarı elde etmesinde önemli emek sahiplerinden biri olarak görülüyor. Sema Ergenekon ile Pınar Deniz arasında gerçekleşen sosyal medya yazışması ise dizinin hayranlarının dikkatini çekti.

Başarılı oyuncu Pınar Deniz dizinin sezon finali olan 34. bölüm senaryosunun kapağını takipçileri ile paylaştı ve hayranlarını oldukça sarsıcı ve etkileyici bir bölümün gelmekte olduğunu düşündü. Senaryonun kapağında ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un tüm ekibe ve oyuncu kadrosuna teşekkür ettiği bölümün de yer aldığı biliniyordu.

3 bölüm sonra sezon arası verecek olan dizi hakkında açıklamalarda bulunan ünlü isim Pınar Deniz bu sezon için son bölüm 34. bölüm olan senaryoyu okurken ağladığını anlattı. Ünlü oyuncu Pınar Deniz sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu bu açıklamalar dikkat çekerken dizinin sezon finalinde yaşanacak olan gelişmeler de merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Seyirci kitlesi ise dizinin ikinci sezonunu izlemek için Eylül ayını beklemeye başladı.