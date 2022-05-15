Sadakatsiz Dizisi Son İki Bölümde Neler Yaşanacak?

Kanal D projesi olan Sadakatsiz isimli başarılı dizinin 160. bölümü ile birlikte final bölümünü yayınlayacağı ve seyirci kitlesine veda edeceği biliniyordu. Uyarlama olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizi sadece Türkiye'de değil pek çok ülkede de yayınlanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmişti. Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun performans sergilediği Sadakatsiz dizisi 2 bölüm sonra final yapacak ve yayın hayatını sonlandıracak. Oyuncu kadrosunda bulunan bütün oyuncuların sergilemiş olduğu güçlü performansı ile göz dolduran proje yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana sadık bir izleyici grubu elde etmiş ve uzun süre boyunca güçlü reyting oranları almıştı.

Özellikle İspanya'da Caner Cindoruk ile Cansu Dere büyük bir popülerlik kazanmış ve iki ünlü oyuncunun hayranları Latin Amerika'da da çoğalmıştı. Bu durumda Sadakatsiz dizisinin de etkisinin büyük olduğu düşünürken kadroda bulunan üç başrol oyuncusu da Sadakatsiz dizisiyle kariyerlerinde bir sıçrama yaşamış oldu. Oyuncuların performansları dizide çok konuşulurken seyirci kitlesi İse sonraki bölümde Volkan ile Asya arasında yaşanacak olayları merak ediyor.

Dizinin 59. yeni bölümü 18 Mayıs Çarşamba gününde yayınlanacak ve Volkan hastaneye kaldırılacak. Dizinin 59. yeni bölüm fragmanında Volkan'ın gözaltına alındığı sahneler öne çıktı ve ünlü oyuncu Caner Cindoruk’un etkileyici bir performans sergilemesi çok konuşuldu. Dizinin yeni bölümünün Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında yayınlanacağı biliniyor ve seyirci kitlesi o akşamı merak içerisinde bekliyor. Bunun yanı sıra dizi final bölümünü de 25 Mayıs Çarşamba akşamında seyirci kitlesi ile buluşturacak ve Sadakatsiz yayın hayatını bu şekilde sonlandıracak. Yayım hayatına başladığı ilk günden bu yana büyük ses getiren ve yeni bölümleri ile dikkat çeken Sadakatsiz dizisi ekranların unutulmayan dizileri arasında yer alacak.