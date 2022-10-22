Pınar Deniz Yargı Dizisinde Ne Olacağını Bilmiyor! Senarist Ser Verip Sır Vermiyor

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da pek çok ülkede yayınlanarak büyük başarılar elde eden Yargı isimli televizyon dizisi projesi unutulmayacak diziler arasına adını yazdırmıştı. Çok başarılı bir yayın hayatı sürdüren Yargı isimli proje Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz ikilisini başrolde buluşturmuştu. Dizinin her yeni bölümünde heyecanlı olaylar yaşanırken sonraki haftalarda meydana gelecek olan gelişmeler de merak konusu oldu. Bu heyecanlı ortamın hiç bozulmaması için usta senarist Sema Ergenekon ise hikayenin gidişatı konusunu sır gibi saklıyor ve kimseye bilgi vermiyor.

Bir sonraki bölümde Yargı isimli dizi projesinin set ortamında bulunan oyuncular dahil olmak üzere hiç kimse neler yaşanacağını bilmiyor ve bu durumu merak içerisinde takip ediyor. Senaryo sette kendisine gelince sadece Ceylin karakteri ile ilgili bilgi sahibi olduğunu belirten ünlü oyuncu Pınar Deniz Ceylin karakteri dışında hiçbir bilgisinin olmadığını da belirtti.

Yargı dizisi ile ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile beraber görüntülendi ve dizisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonda Yargı isimli projenin gidişatı hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını belirten Deniz, bu sezonda ise hiçbir bilgi kırıntısına sahip olmadıklarını anlattı. Dizisi hakkında gelen sorular üzerine önemli açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Yargı projesinin güzel gittiğini ve tekrar bir oyunun kurulduğunu açıkladı. Kendilerinin de sonraki bölümlerde neler olacağını merak içerisinde beklediğini açıklayan genç oyuncu kendisinin de rol aldığı zaman ve oynadığı zaman öğrendiğini belirtti. Bir bölüm geriden geldiklerini ifade eden Pınar Deniz seyirci kitlesi gibi diziyi heyecan içerisinde takip ettiğini söyledi.

Yargı dizisinin başrolü olan Pınar Deniz'in erkek arkadaşı Kaan Yıldırım da bu sıralarda Sipahi isimli yeni proje için sete çıkarak adından söz ettirdi. Kaan Yıldırım Show TV için hazırlanan projede Özge Gürel ile partner oldu ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Yeni dizi projesi için yoğun bir ön hazırlık sürecinden geçen Kaan Yıldırım senaryoda bir istihbarat ajanının hikayesini izleyici ile buluşturacak. Yeni dizi hazırlığı yapan yakışıklı oyuncu sevgilisi Pınar Deniz’e Yargı dizisi için desteklerini sunmayı da ihmal etmiyor. Sizler için haberimizin devamında bir süre önce Pınar Deniz ile yaşadığı aşk sebebiyle gündemde yer alan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın açıklamalarını yazdık.

Kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile ilişki yaşamaya başlaması sonrasında kendisinin de Yargı dizisini izlediğini ifade eden Kaan Yıldırım oyuncuların çok iyi olduğunu ve çok sevildiklerini belirtti. Sevgilisinden sonra diziyi izlemeye başladığını söyleyen ünlü oyuncu geçtiğimiz sene çalışması sebebiyle izleyemediğini anlattı. Oyuncuların, senaryonun ve dizinin çok iyi olduğunu açıklayan Kaan Yıldırım herkesin çok iyi bir performans sergilediğini de aktardı. Kendisinin de pazar günlerini Pınar Deniz ile birlikte beklediğini ve sevgilisiyle birlikte dizinin yeni bölümlerini izlediklerini açıklayan ünlü oyuncu bu haber ile dikkatleri üzerine çekti.