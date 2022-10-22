22 Ekim 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 22 Ekim 2022 tarihinde hayatlarında olan birine takıntılı davranışlar sergileyebilir. Sosyal medya aracılığı ile bu kişi hakkında bilgi toplamaya çalışacak olan burç sahipleri yeni günde huzursuz olacaktır.

Boğa burcu 22 Ekim 2022 tarihinde zor insanlar ile bir arada yaşamaları sebebiyle hayal kırıklığına uğrayabilir ve bu durumun sebebini anlamakta zorluk çekebilir. Kendilerini savunma ihtiyacı hissedecek olan boğa burçları hatalı olmadıklarını bilmeli ve kendi değerlerine bağlı kalmalıdır.

İkizler burcu 22 Ekim 2022 tarihinde yutabileceklerinden büyük bir lokma ısırıyor olabilir. Kendilerinde cesaret hissedecek olan burç sahipleri bu konuda yakın çevresinden de destek görecektir. Onlar için tavsiye edilen durum kendilerini aşırı zorlamaktan kaçınmaları ve gerçekte neler yapabileceklerinin farkında olmaları olacaktır.

Yengeç burcu 22 Ekim 2022 tarihinde gün içerisinde kendilerini başkalarının manipüle etmesine izin verebilir ve bu konuda duyarlılık hissedebilir. Yengeç burçları için yeni günde tavsiye edilen durum kendilerine en uygun olacak duruma odaklanmalarıdır.

Aslan burcu 22 Ekim 2022 tarihinde bir grup insanın hayatlarını kıskançlıkla baktığını hissedebilir. Burç sahipleri yakın zamanda dönüm noktasına ulaşmış ya da olumlu bir ilişkiye girmiş olabilir. Fakat bir grup insan aslan burçlarının yaşamış olduğu bu gelişmeler sebebiyle kıskançlık hissedecektir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum kendilerine ait olanı korumaları için çaba göstermeleri ve etraflarında bulunan insanları tanıdıklarından emin olmalarıdır.

Başak burcu 22 Ekim 2022 tarihinde işleri abartmaları sebebiyle kısa süre içerisinde yorulduklarını hissedebilir. Gün içerisinde spor oyunları ya da maratonlar gibi etkinliklere de katılmaları mümkün olan burç sahipleri enerjilerinin kısa süre içerisinde tükendiğini görecektir. Onlar için tavsiye edilen durum uyumak ya da yemek yemek gibi önemli şeyleri atlamamaları olacaktır.

Terazi burcu 22 Ekim 2022 tarihinde yakın çevresinden birini değiştirmeye çalışabilir ve bu durum karşısında çevresinden tepki toplayabilir.

Akrep burcu 22 Ekim 2022 tarihinde birinin gizli bir şekilde kendilerini kontrol etmeye çalıştığını hissedebilir ve bu sebeple sinirli bir ruh haline bürünebilir.

Yay burcu 22 Ekim 2022 tarihinde bir süredir çabaladıkları şeyler adına daha fazla uğraşmaları gerektiğini hissedebilir ve bunun için emek verebilir. Düzenledikleri bir etkinlik ya da dahil oldukları bir grup projesi en iyi çabalarına rağmen henüz çözülmemiş ya da gerçekleşmemiş olabilecektir. Bu konu ile ilgili yay burçları bir uzmandan yardım alabilir ve ihtiyaçları olan cevapları bulmak için çaba harcayabilir.

Oğlak burcu 22 Ekim 2022 tarihinde ebeveyn ya da patron gibi bir otorite figürü sebebiyle zorluk yaşayabilecektir. Bu kişinin talepleri Oğlak burçları için muhtemelen rahatsız edici olacak ve oğlak burcunun da endişe duymasına sebep olacaktır.

Kova burcu 22 Ekim 2022 tarihinde inançlarının gündemde olduğu bir gün geçirebilir.

Balık burcu 22 Ekim 2022 tarihinde kişisel endişeleri sebebiyle çevresinde bulunan insanları da strese sokabilir.