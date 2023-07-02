Son dönemlerde gözde kadın oyuncular arasında yer alan Pınar Deniz, Yargı isimli televizyon dizisi projesine çok başarılı bir 2 sezon geçirmiş ve gönüllere taht kurmuştu. Yargı isimli hukuk temalı dizi projesinde avukat Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz projenin 3. sezonunda da dizide rol almaya devam edecek. Seyirci kitlesi karşısında Eylül ayı itibariyle çıkacak olan Yargı dizisi yaşanacak olan olaylar ile merak ediliyor. Ayrıca oyuncu Disney Prens platformunda yayınlanan Aktris isimli dizi projesi ile de hayranları karşısına çıkıp farklı yönleri ile performans sergileyecek.

Oyuncu Aktris isimli dizide birbirinden farklı kılıklara girdi ve bu durum seyirci kitlesi açısından da büyük bir farklılık oldu. Hayranlarında şaşkınlık yaratan ünlü oyuncu Pınar Deniz güçlü oyunculuk performansı ile de her zaman beğeni topluyor. Sevilen oyuncu Pınar Deniz her ne kadar imarı değişikliği yapmayı çok istese de önünde bazı engeller de bulunmakta. Dizi sektörünün saçları hakkındaki görüşü ve marka ile iş birliğinin bulunması sebebiyle ünlü isim herhangi bir değişiklik yapamadığını ifade etti. Diğer taraftan ünlü isim yaralı performans sergileyeceği diğer projeler ile farklı saç biçimlerini denemeyi çok iste ettiğini de açıkladı. Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in saçları hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Bütün saç renklerini denemek istediğini de ifade eden Pınar Deniz bunun için doğru karakterleri beklediğini söyledi. Saç kesiminde önemli olduğunu ifade eden ünlü isim saçlarını kısa kestirmek istediğini fakat şu an çalıştığım marka sebebiyle bunu yapamadığını ifade etti. Ancak çok seveceği bir projenin gelmesi durumunda saçlarını kısa kestireceğini de açıkladı. Oyuncu, imaj değişikliği hakkında yapmış olduğu yorum ile dikkatleri üzerine çekti.