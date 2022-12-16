Petrol Ofisi Akaryakıt Harcamasına 75 TL Parafpara Hediye Edilecek! Benzin ve Mazot Alacaklara Haber Verildi

Petrol ofisi harcadıkça kazandıran kampanyasını duyurdu. Akaryakıt harcamasına 75 TL paraf para hediye ediyor. Uzun süredir petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını gittikçe artırıyor. Araç sahipleri bu durumdan şikayet etmeye başlıyor. Ay sonu zor getiren maddi olarak zorluklarla karşılaşan sürücülerin daha kolay yakıta erişebilmeleri banka kampanyalarıyla kolay hale geliyor. Paraf üyesi tüm petrol ofislerinden yapılacak tek seferde 250 TL ve üzeri 4. akaryakıt alışverişi 75 TL para hediye ediyor.

PO 75 TL Parafpara Kampanya Başvurusu

Kampanyaya katılmak isteyenler ücretsiz ve indirimli yakıt alımı fırsatından faydalanmak isteyenler paraf ayrıcalıklarını keşfetebilmek için Halkbank müşteri hesabı oluşturması gerekiyor. Paraf mobil uygulama içerisinde yer alan ilgili kampanyaya gelinerek Hemen katıl butonuna basmak yeterli oluyor. Cep telefonu ile de kampanyaya katılınabiliyor. Bunun için cep telefonunun mesaj kısmına PO yazarak 3404'de kısa mesaj olarak gönderilebilir.

PO 75 TL Parafpara Kampanya Şartları

Kampanyaya katılanlar kazanımlarını ertesi gün hesabında görebiliyor ve petrol ofisi üyesi istasyonlardan yapılacak akaryakıt alımlarda kazanılan parafparalar kullanılabiliyor. 31 Ocak 2023 tarihine kadar 75 TL paraf puan yakıt alımında geçerliliğini koruyor. Aynı gün içinde yapılacak birden fazla 250 TL ve üzeri alışverişe sadece ilk kampanya sürecine dahil ediliyor.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin bankada bulunan cep telefonu numarası üzerinden kampanya katılım işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Kampanyaya katılım sürecinde iptal ya da iade işlemi gerçekleştiğinde sunulan paraf para hesaptan geri alınıyor. Paraf paralarının nakde çevrilmesi ya da transfer edilmesi mümkün değildir.