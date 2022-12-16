Halkbank hesabı olanlar yaşadı! İşlem yapanlara 200 TL ödeme yapılacak (Sadece banka müşterisi olanlar)

Bankaların belirli dönemlerde müşterilerine sunmuş olduğu kampanya fırsatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Seyahat harcamalarına 200 TL parafpara kazandıran kampanya fırsatı duyuruldu. 15 Ocak tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan konaklama, havayolu ile taşımacılık faaliyetleri ya da seyahat acentaları ile yapılacak harcamalar dahil ediliyor. Kampanya dönemi devam ederken kayıtlı olan cep telefonu numarasını kullanarak katılım sağlayanlar 200 TL'ye kadar parafpara kazanabiliyor. Bunun için 5000 TL'ye kadar yapılacak konaklama, havayolu ya da seyahat acenta alışverişleri geçerliliğini koruyacaktır.

Konaklama ve Seyahat Harcamasına 200 TL Hediye Kampanya Başvurusu

Alışveriş tutarını gerçekleştirmeden önce paraf mobil uygulaması içerisinde yer alan ilgili kampanya bulunarak Hemen katıl butonuna basılabilir. Bunun dışında sms yoluyla da katılım sağlanabilir. Cep telefonunun mesaj kısmına SEYAHAT yazarak 3404 sms olarak göndermek yeterli oluyor. Gönderilecek olan sms'lerden herhangi bir ek ücret alınmıyor. Kampanya dönemi devam ederken her müşteri en fazla 200 TL'ye kadar para kazanabiliyor.

Konaklama ve Seyahat Harcamasına 200 TL Hediye Kampanya Şartları

Paraf esnaf halk kart, para free kart ile yapılacak harcamalar kampanyaya dahil edilmiyor. Hangi kart ile kampanyaya katılım sağlandıysa ve harcama yapıldıysa kazanım o karta yansıtılıyor. Transfer edilen parafparalar kullanım dışı hale geliyor. Nakde çevrilemez, transfer edilemez ve yalnızca her sahibi olan kişinin kullanabileceği 200 TL para kazandıran kampanya kapsamında kazanılan tüm parafparalar 28 Şubat tarihinde kullanılmadığında hesaptan geri alınıyor.