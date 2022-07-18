Petrol Fiyatları Yükseldi

Petrol fiyatları bugün itibari ile 102,69 doları buldu. İşte detaylar...

Ekonomi 18.07.2022 - 14:10 18.07.2022 - 14:20 Aslı Kılıç
Petrol Fiyatları Yükseldi
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Cuma günü 102.59 dolara  yükselen Brent petrolün fiyatı günü 101.16 dolardan kapattı. 31 Eylül'de Brent ham petrolünün varil fiyatı kapanış tarihine göre %1,51 artarak 102,69 $'a yükseldi. Aynı dakika içinde West Texas Intermediate (WTI) ham petrolünün satıcıları varil başına 95.87 dolardan geldi. 
 Dolar endeksinin zayıflaması ve arzın daralmasına ilişkin endişeler fiyatları artırıcı etki yaptı. 
 Geçen haftaki enflasyon verilerinin ardından  20 yılın en yüksek seviyesi 109,3'e ulaşan dolar endeksi haftaya 107,9'dan başladı.  ABD Başkanı Joe Biden ve dokuz Arap ülkesinin liderlerinin katıldığı Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde konuşan Suudi  Veliaht Prens Bin Salman, ülkesinin  petrol üretimini günde 13 milyon varile çıkarmaya karar verdiğini söyledi. daha önce duyurulmuş ve ek kapasiteye sahip olmayacaklardır. 


 ÜRETİM ARTIRILACAK
 Veliaht prens, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde bir milyon varilden  13 milyon varile çıkarma planı için bir zaman çizelgesi açıklamadı. Ancak Suudi  Enerji Bakanı Abdülaziz bin Salman, Mayıs ayında yaptığı açıklamada bu hedefi 2027 gibi erken bir tarihte belirtti. 
 Öte yandan, dünyanın en büyük ikinci  petrol tüketicisi olan Çin'de artan Covid-19 vakası, yeni kısıtlamalar ve artan resesyon korkularıyla birleşince fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. 
 Teknik olarak Brent'in 103,12-10
5 dolar aralığının direnç alanı olarak, 101,79-100,
6 dolar aralığının  destek  olarak takip edilebileceği söyleniyor.

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