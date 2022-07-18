SON DAKİKA: Denizbank'tan Atak Var! Kimlik Numarasına 5000 TL Verilecek

Denizbank atağa geçti. Uygulamaya koyduğu yeni kampanyada kimlik numarasına göre 5 bin lira ve üzerinde ödeme yapacak. Banka tarafından nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara kampanya düzeyen Denizbank ödemeleri hemen yapacak…

Denizbank uygulamaya koymayı düşündüğü kampanya ile ilgili detayları açıkladı. Gerekli açıklamaları internet sitesi üzerinden açıklayan banka, başvurulara hızlı bir şekilde onay verecek. Son dönemdeki kampanyaları ile ön planda bulunan banka, vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen bankalar arasında yer alıyor. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, SMS ile 5 bin lira tutarındaki krediyi kullanabilecek. Bankanın belirlemiş olduğu kredi şartlarını sağlayan vatandaşlar başvurularını yaparak 36 ay vadeli kredi imkânından faydalanabilecek. Cep telefonun mesaj kısmından başvuru için mesaj atılarak uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine katılım sağlanabilir. Kısa sürede onay alınacak olan kredide vade 36 ay olarak belirlendi.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre, 36 ay vade seçeneklerinin mevcut olduğu kampanyada başvuru sağlayan herkese hızlı bir şekilde değerlendirme yapılarak geri dönüş yapılacak. Nakit ihtiyacı duyan vatandaşlara cebinde kredi adı altında yeni kampanya düzenleniyor. Yeni kampanyaya katılım sağlamak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, SMS ile başvuruda bulunabilecektir. Cep telefonun mesaj kısmına kredim yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya mesaj gönderilir. Kredi sonucu olumlu şekilde sonuçlanan kişiler en yakın banka şubesine uğrayarak gelir belgesine gerek kalmadan onaylanmış olan krediyi kullanabilir.

Banka tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, SMS yöntemi dışında bankanın resmi internet sitesini kullanarak da gerekli başvuruda bulunabilir. Düşük faiz oranlarının uygulandı kampanyada vade seçeneği olarak 36 ay belirlenerek ilk ödemede 3 aylık erteleme fırsatı da sunuluyor. Şayet nakit ihtiyacınız mevcut ise banka tarafından uygulaya koyulan kredi kampanyasına başvuruda bulunabilirsiniz.