Peru'nun 'Felaket' Petrol Sızıntısı Küçük Ölçekli Balıkçıları Çarptı

Peru'da hükümetin ekolojik bir "felaket" olarak adlandırdığı yakın tarihli büyük bir petrol sızıntısı, günlük gelirleri için kıyıya yakın bir bölgede hasat ettikleri az miktarda balığa güvenen birçok balıkçının hayatını ve geçim kaynaklarını kasıp kavurdu.

Walter de la Cruz, 30 yıldır balık avladığı Pasifik Okyanusu'na bakan bir kayaya ulaşmak için siste büyük bir kum tepesini karıştırdı. Peru kıyılarındaki sulara birkaç kez kanca attı, hiç şansı yoktu. Bir denemede yağ lekeli bir plastik parçası ortaya çıktı.

60 yaşındaki De la Cruz, 15 Ocak'ta İspanya'ya ait Repsol petrol rafinerisinde meydana gelen büyük ham petrol sızıntısı sonucu geçim kaynakları şüpheye düşen 2 bin 500'den fazla balıkçıdan biri.

"Çaresiziz," diyen Başbakan, banka kredisi, su, elektrik, doğalgaz faturaları ve iki torununun okul malzemeleri de dahil olmak üzere kendisini bunaltan borçları parmaklarına dayadı.

Sızıntı, Peru'da ekonomik açıdan en savunmasız olanlar arasında yer alan balıkçılar üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Uluslararası koruma grubu Oceana ile balıkçılık ekonomisi konusunda uzman olan Juan Carlos Sueiro, kıyıya çok yakın, bazen küçük teknelerden bazen de kıyıdan az miktarda balık hasat ettiklerini söyledi.

"Yoksulluk sınırındalar. Gelirleri günden güne değişiyor." dedi.

Peru, Bir Repsol rafinerisinin önünde 11.900 varil dökülmesini "en kötü ekolojik felaket" olarak nitelendiriyor. Sızıntı, İtalyan bandıralı Mare Doricum adlı tankerin başkentin kuzeyindeki Peru kıyılarının hemen dışındaki La Pampilla rafinerisinde petrol boşaltması sonucu meydana geldi. Geminin kaptanı Güney Amerika ülke kongresine petrolün en az sekiz dakika okyanusa döküldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından hazırlanan bir raporda, Uluslararası Tanker Sahipleri Kirlilik Federasyonu Limited Şirketi'nin büyük bir sızıntı eşiği olarak gördüğü 700 tonun çok üzerinde yaklaşık 2.100 ton ham petrol içerdiği ve sızan ham petrol türü için benzeri görülmemiş bir miktar olduğu tahmin ediliyor. Petrol, dünyanın en büyük derin su petrol sahası ve Brezilya'nın en verimlisi olan Buzios'tan çıkarıldı.

Geniş bir kayıt dışı ekonomiye sahip olan Peru, etkilenen balıkçıların veya restoranlar, gıda satıcıları ve güneş şemsiyesi veya tekne kiralayanlar da dahil olmak üzere balıkçılık endüstrisine bağımlı olan liman ve limanlardaki insanların sayısı hakkında kesin verilere sahip değildir.

De la Cruz, peru'nun Pasifik kıyılarında yüzyıllardır sürdürülen faaliyetin ilk kez petrolün duracağını hemen bildiğini söyledi.

"Geçim kaynağımın meyvelerinin yok olduğunu gördüm", dedi. "Sanki bir dükkanın varsa ve biri gelip onu ateşe verirse."

Sızıntıdan kısa bir süre sonra, hükümet etkilenenlere mali yardımda bulunarak araştırdığını duyurdu. Yetkililerin yardım edecekleri 2 bin 500 balıkçının listesini bulmak üç hafta sürdü. Bundan iki hafta sonra hükümet, sızıntı nedeniyle kaybettikleri geliri telafi etmek için etkilenen 5.600 kişinin her birine 799 dolar kadar para verecek olanın Artık Repsol olacağını söyledi.

Buradaki birçok balıkçının geçim kaynakları olduğunu kanıtlayacak bir sertifikası veya belgesi yoktur. De la Cruz'un yok. Ama 30 yıldır sırtında doldurulacak bir sepetle buraya geldiğini biliyor. Normalde balıkları restoran sahipleri veya yerel ev hanımlarıyla satar veya takas eder ve komşulara satılabilen yemeklerde hazırlanmak için bazılarını karısına götürür.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, De la Cruz'un yanından geçen bölgeyi ziyaret etti ve yardım sözü verdi. Petrol birikintilerine baktıktan sonra kafasını salladı ve "Bu olamaz" dedi.

Başka bir plajda, Castillo petrole batırılmış kumları toplamış ve sızıntının etkisini kabul etmişti. "Artık balık avlamak için bir yerleri yoksa ağ vermenin ne faydası var?" dedi.

Ancak De la Cruz'un umutlarını ateşleyen bu başkanlık sözleri meyvelerini vermedi. Bu ziyaretten bir aydan fazla bir süre sonra, devlet yardımı mevcut değil.

"Günler geçiyor ve hiçbir şey almıyoruz." dedi.