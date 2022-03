Reliance Tarafından Finanse Edilen Bir Firma BJP'nin Facebook'taki Kampanyalarını Nasıl Artırır?

2019 parlamento seçimlerinde Hindistan'ın iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), "terörizm" ile suçlanan bir Hindu ascetic'i sahaya sürmüştür. BJP, Pragya Singh Thakur'u parlamentonun alt meclisinde bir sandalyeye aday olarak seçer seçmez, Facebook bir haber tarzını taklit eden ancak manşette yanlış bir iddia taşıyan bir reklam gösterdi.

Reklamda, Thakur'un batıdaki Maharashtra eyaletindeki Müslümanların çoğunlukta olduğu Malegaon kasabasında altı kişinin ölümüne yol açan patlayıcıları yerleştirmek için motosikletini kullanıma sunma suçlamasından "beraat ettiği" yanlış bir şekilde ilan edildi. Bir günde 300.000 izlenme aldı. Halen yargılanmakta olan Thakur, tıbbi tedavi için kefaletle serbest bırakıldığında seçimi kazandı.

Oylamanın 11 Nisan'da başlamasından bir ay önce Facebook, muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi'nin o zamanki başkanı Rahul Gandi'yi aylak aylak dolandırarak bir reklam gösterdi. GANDİ, BJP'yi "terörizme karşı yumuşak davranmakla" suçladığı konuşmasında, BJP'nin en son 1990'ların sonunda iktidarda olduğu dönemde, Hindistan'ın "terörist kıyafet" ilan ettiği Pakistan merkezli silahlı bir grubun başkanı Masood Azhar'ı hapishaneden serbest bırakmıştı. Gandi alaycı bir şekilde Azhar'dan Hintçe'de bir onur olan "Azhar ji" olarak bahsetti.

Ancak yayınlanan reklam, Gandi'nin bu lanet bağlamın konuşmasını tarihten sökmüştü. Bunun yerine, NEWJ adlı bir logo ile bir haber gibi giyinmiş, Gandhi'yi mem-fied ve "Rahul Masood Azhar'ı 'Ji' Olarak Adlandırdığında" başlığıyla koştu ve dört günde yaklaşık 650.000 görüntüleme topladı.

NEWJ adlı bir Facebook sayfası, Facebook'un ana şirketi meta platformlara yerleştirilen reklamlara göz atmak için grafiksel bir arayüz olan Facebook'un Reklam Kütüphanesi'ne göre her iki reklam için de ödeme yaptı. New Emerging World of Journalism Limited'in kısaltması olan NEWJ, milyarder Mukesh Ambani'nin Reliance Group'un sahibi olduğu Hindistan'ın en büyük telekom ve internet holdingi Jio Platforms Ltd'nin bir yan kuruluşudur.

Hindistan Seçim Komisyonu'nun (ECI) yasayı nasıl uyguladığı ve Facebook'un kural ve süreçlerinin seçici bir şekilde uygulanması, Hindistan'ın en büyük holdinginin, 2019 parlamento seçimleri ve dokuz eyalet seçimine kadar Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve BJP'nin erişimini ve popülaritesini artırmak için bu vekil reklamları yerleştirmek ve tanıtmak için milyonlarca rupi pompalamasına izin verdi. Vekil reklamlar siyasi bir adayı teşvik eder, ancak doğrudan bu aday tarafından finanse verilmez veya yetkilendirilmez.

Facebook, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak için görünürde vekil reklamları çökertdiğinde, bunu çoğunlukla BJP'nin ana rakibi Kongre'yi tanıtan reklamverenleri hedef alarak yaptı, ancak NEWJ gibi sayfaların devam etmesine izin verdi.

Geçtiğimiz yıl boyunca, Merkezi Hindistan'da bulunan kar amacı gütmeyen bir medya kuruluşu olan The Reporters' Collective (TRC) ve sosyal medyadaki siyasi reklamları inceleyen bir araştırma projesi olan ad.watch, Facebook'un siyasi reklam politikalarının ülkedeki seçimler üzerindeki etkisini değerlendirmek için Şubat 2019'dan Kasım 2020'ye kadar Facebook ve Instagram'a yerleştirilen 536.070 siyasi reklamın tüm verilerini analiz etti. Verilere Facebook'un Reklam Kütüphanesi Uygulama Programlama Arayüzü (API) üzerinden eriştiler ve yüksek oktanlı 2019 ulusal seçimi ve dokuz eyalet seçimini içeren bu 22 ay içinde, Facebook'un reklam platformunun dünyanın en büyük seçim demokrasisinde siyasi rekabeti sistematik olarak baltaladığını ve BJP'ye rakiplerine karşı haksız bir avantaj verdiğini tespit ettiler.

Bugün serinin ilk bölümünde, Facebook'un Reliance tarafından finanse edilen bir firmanın BJP lehine vekil reklamlar yayınlamak ve daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak için yasal boşlukta çalışmasına nasıl izin verdiğimizi ortaya koyuyoruz. Sonraki bölümler, BJP'nin vekil reklam ekosisteminin ölçeğini ve etkisini ve Facebook'un algoritmalarının - yazılımla kodlanmış talimatlar ve kurallar - bjp'ye seçimler sırasında rakiplerine karşı nasıl bir üstünlük sağladığını gösterecektir.

Haber gibi giyinmiş reklamlar

NEWJ, kendisini sadece sosyal medya aracılığıyla köylerdeki ve küçük kasabalardaki insanlara "haber içeriği" veren bir start-up olarak konumlandırıyor. Gerçekte, şirket, birçoğu aslında siyasi promosyonlar olan ancak haber hikayesi gibi giyinmiş videoları yayınlamak için Facebook ve Instagram'da reklam alanı satın alıyor. Reklamların altında bir tema var : yanlış bilgileri körüklemek, Müslüman karşıtı duyguları kışkırtmak ve muhalefet partilerini aşağılamak da dahil olmak üzere BJP'yi tanıtmak.

Facebook kullanıcıları veya sayfaları tarafından oluşturulan ve genellikle arkadaşlarınızın ve takipçilerin zaman çizelgelerine teslim edilen gönderilerin aksine, reklamlar Facebook tarafından beklenen erişimin ötesindeki kullanıcılara gösterilen ücretli gönderilerdir. Reklamverenler, Kullanıcıların konumu, demografisi ve Facebook'un izlediği ve veri topladığı davranışlar gibi çeşitli veri noktalarına göre kullanıcıları hedefleyebilir. Seçimler öncesinde şeffaflık iddiasında bulunan Facebook, Şubat 2019'da Hindistan'daki Reklam Kütüphanesi'nde "siyasetle ilgili tüm reklamları" etiketlemeye ve göstermeye başladı.