Pendik’ te Dehşet: Otomobil şoförü ile taksici arasında ki gerginlik dozajını aştı

Dünya genelinde ve ülkemiz de yaşanan doğal afetler ve salgın hastalıklar sebebi ile artık insanların neredeyse tahammül sınırları iyice bitti. İnsanlara ve tartışma sebeplerine bakıldığı zaman ceviz kabuğunu doldurmayacak sebepler içermektedir. Yine aynı şekilde ceviz kabuğunu doldurmayacak dediğimiz bir türden olay yaşandı.

Otomobil şoförü ile taksici arasında ki gerginlik dozajını aştı. Pendik te iki araç arasında kalan taksici dehşet anlar yaşadı. Araç şoförü, taksi şoförünü iki araç arasına sıkıştırdı. Hem de hiç bir sebep olmadan. Olan tek şey kornaya basılmasıydı.

İki Araç Arasına Sıkıştı

Edinilen bilgilere göre olay mahalli Kurtköy Pendik. Taksici Burak Yılmaz Ankara caddesinde seyir halinde ilerlemeye devam ederken, yol da giden bir araç tarafından sıkıştırıldı. İçinde ikisi çocuk dört kişinin bulunduğu yolcuları taşıyan taksi şoförü Burak Yılmaz, aracın kendisini sıkıştırdığı için kornaya bastı. Kornaya bastığı için sinirlenen araç sürücüsü küfürler savurdu.

Taksi şoförü aracından indi. Bunun üzerine aklını kaybeden araç sürücüsü, aracını Burak Yılmaz’ın üzerine sürdü. Arkada otura yolcular, otomobil sürücüsüne dur işareti yaptı. Cep telefonu kamerasına saniye saniye çekilen görüntüler sonrası inceleme başlatıldı. İki araç arasına sıkışan taksi şoförü ezilmekten son anda kurtuldu. Aracına üç kez vuran zanlı, aracın içinde ki yolculara aldırış dahi etmedi. İkisi çocuk olan yolcular da dehşet anlarına şahit oldular.

Taksi Şoförü Konuştu

Ticari aracı ile yola çıkan Burak Yılmaz, Metro dan seyir halinde Ankara caddesinde ilerliyordum. Araç sıkıştırdı. Ben de korna yaptım küfür etti. Aracı kenara çekip durdum. Arkadan gelip üzerime sürdü ve iki araç arasından son anda çıktım dedi. 3 kez aracıma vurdu diye ekledi.