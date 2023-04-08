Emeklilere Müjde: 9500 TL Ödeme Yapılacak, Son Karar Verildi

Emekli maaşına zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 7500 liraya yükselirken emekliler için bayram ikramiyesi 2000 lira olarak belirlendi ve geçici işçilere yönelik kadro düzenlemesini içeren kanun resmi gazete de yayınlandı.

İstiklal Madalyası Bulunan Gazilere Maaş Müjdesi

İstiklal madalyası bulunanlar için şeref aylığı verilmesi vatana hizmet tertibinden dolayı hakkında ki kanun İle bazı kararlar ve kanun nameler hakkında düzenleme yapılmasına dair. Düzenlemeler yapılacak ve gazilerin aylıkları arasında farklılık giderilip asgari ücret tutarında net olarak aylık ödenecek.

Milli savunma ve Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebepten ötürü kendilerine İstiklal Madalyası verilen gaziler ve Türk vatandaşlarının yanı sıra bin dokuz yüz ellide Kore'de şahsen savaşa katılmış ve bin dokuz yüz yetmiş dörtte Barış Harekâtı’nda Kıbrıs'ta şahsen görev almış olan gazı ve Türk vatandaşlarına, yaşadıkları sürece, vatani görev hizmetinden otuz günlük kesin asgari ücret tutarında aylık olarak bağlanacak. Kişinin (gazı ve savaş mağduru) sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşine yüzde yetmiş beş oranında bağlanacak; ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilecek. Bütün bu düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı.

Emekliler aldıkları bayram ikramiyesi ile yüzleri gülmeye devam ediyor. Aileleri ile birlikte güzel bir tatile çıkmak isteyen emekliler için aldıkları bayram ikramiyesi can simidi olmuş durumda emekli maaşlarına yapılan zamlar sayesinde tatil planlarını gerçekleştiriyorlar ve yapmak istedikleri birçok projeye adım atıyorlar.

Gaziler ve savaş mağdurları için yapılan düzenlemeler de resmi gazetede yayınlandı ve gaziler ve savaş mağduru ailelere asgari ücret muadilinde maaş bağlanması kararı resmi gazetede yayınlandı kişinin hayatını kaybettiği durumlarda ise maaşının yüzde yetmişinin hatta olan eşine verilmesine karar verildi. Yapılan düzenlemeler içerisinde kişinin eşinin başka bir evlilik yapması hâlinde maaşının kesilmesi kararını da içeriyor.