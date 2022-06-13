Pazartesi, Salı ve Çarşamba Günü Hesaplarınıza Ödemeler Yatacak! Son Dakika!

Nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılan kampanyalardan bir tanesi de Akbank tarafından duyuruldu. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere, Akbank, bu üç gün içerisinde en düşük faiz oranlarından yararlanarak 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini ve bu hesaplarına yatıracağını açıkladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Akbank, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, pazartesi salı ve çarşamba günü kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka hesapları olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden akşam saatlerinde olsa bile 20000 TL gelir belgesiz, kendi hesaplarına ödeme alacağı açıklandı!

Başvuru nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların banka hesabı olması şarttır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında Akbank Direkt uygulamasını kullanacak olan vatandaşlara online olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 4425 numarasına mesaj atmanız durumunda hemen ödemenizi alabilirsiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler kredi onayı almaları durumunda, işlemlerini hızlı birşekilde yapabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra SMS ile sizlere onay mesajı geldiyse, en yakın Akbank şubesine sadece kimliğinizle birlikte giderek, onaylanan tutar kadar krediyi hemen kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yapmak icin, Akbank Şubesi müşterisi olmanıza da gerek kalmamaktadır.

Akbank müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı telefon numarasını arayarak, ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunu sorgulamasını yapabilir ve diğer tüm kampanyalar ile birlikte bankanın, güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.