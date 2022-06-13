IBAN numarasına 13-16 Haziran Arasında 14.000 TL Ödeme Yatacak! 14000 TL kendi iban numaramıza ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bankaların listesi yayınlandı. Sizlerde kredi başvurusunda bulunarak, 14000 TL'ye kadar acil ihtiyacınız olan nakit krediyi hemen kullanabilir ve başvurunuzu yaptıktan sonra TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

Akbank

Akbank, yapmış olduğu kredi kampanyasında 3 gün içerisinde kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için düşük faizli kredi vereceğini açıkladı. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızın, Akbank'ın SMS Kredi, servis numarası olan 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. Cep telefonunuz üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında onay alan vatandaşlar, banka hesapları olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilmektedir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerde aynı, Akbank şubelerinde olduğu gibi kredi kullanmak istiyorlarsa, SMS atabiliyor. Sms ile Finansbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj sonrasında sizlerin nekadar onay aldığı belli olacak ve onaylanan tutarda hemen hesabınıza yatabilmesi için internet bankacılığı, kullanmanız gerekecek. QNB Finansbank, banka şubeleri ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve 14000 TL'ye kadar almış olduğunuz kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceksiniz.

Denizbank

Kolay birşekilde başvuru yaparak hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorsanız, Denizbank'ın SMS kredi servisine başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşların kredi alabileceği bu, Nakit kampanyasında kendi iban numaramızı hemen ödemenizi yaptırabilmeniz mümkün olmaktadır. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek, atacakları ücretli mesaj sonrasında 36 ay vadeye kadar ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmektedirler. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.