Pazartesi, Salı ve Çarşamba Günü Başvuru Yapan 40.000 TL Ödeme Alıyor! Bu Yılda Bir Kere Oluyor...

Pazartesi ve çarşamba gün arasında nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılan 40000 TL nakit kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, Finansbank, hemen 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı.

QNB finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanlarından faydalanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileceği duyuruldu.

QNB Finansbank yapmış olduğu bu kredi kampanyasında, yılda birkere Gelir belgesiz olarak yüksek limitli krediler verdiği için eylül ayı sonuna kadar kampanya devam ettireceğini açıkladı.

Başvurularını gerçekleştirmek o isteyen kişiler bireysel müşteri olması durumunda ve diğer bankalardaki olan çalışmalarında, herhangibir sıkıntı yaşamaması durumunda başvurularını hızlı birşekilde yaparak bu bankalar üzerinden kredi alabilmektedirler. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, aynı gün içinde hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini aynı gün içinde tekrardan mobil uygulama üzerinden kullanabiliyor. Mobil uygulamalar üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda 40000 TL ödeme alacak olan kişiler, şubelere gitmeden onaylanan tutarı, kendi hesabına yatırabiliyor.

Sms ile başvuru yaparak, oturduğunuz yerden cep telefonunuz üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 50 30 numarasına atılacak olan mesaj sonrasında kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara, Finansbank, aynı gün içinde destek ödemesi vermektedir.