Akbank ve İşbank’tan Faiz Güncellemesi! 100 Bin Lira Kredi İçin 1,39 Oranında Faiz Fırsatı

Özel bankalar son dönemlerde müşteri kazanmak adına sürekli faiz oranlarında güncelleme gerçekleştiriyor. Taşıt kredisinden İhtiyaç kredisine kadar geniş bir alanda kredi fırsatı sunuyor.

Bankaların sürekli olarak faiz güncellemedeki amacı, müşteri kazanmak için kampanya düzenlemelerinde yatıyor. Taşıt kredisinden konut kredisine kadar olan tüm ihtiyaçlarda kredi imkânı sunan bankaların hızına yetişmek mümkün olmuyor. Geniş müşteri portföyüne sahip olan bankalardan ön plana çıkan iki banka ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını güncelliyor.

Akbank ve İş Bankası yüz binlerce müşteriye sahip olmasından dolayı en köklü bankalar arasında yer alır. Köklü bankalardan biri olan Akbank, her yıl olduğu gibi bu yıl da avantajlı kredi kampanyaları yürütüyor. Bankanın yapmış oldu faiz değişikliği müşteriler tarafından memnunluk yarattı.

Akbank Ve İş Bankası Tarafından Sunulan Kredi İmkânları

Bankalar tarafından yürütülen ihtiyaç kredileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde ortaya çıkan ekonomik sorunların çözümünde vatandaşın yanında yer alan bankalar, yeni ihtiyaçlar için de yine vatandaşın yanında olmayı tercih ediyor. Akbank ve İşbank avantajlı paketlerini açıkladı.

Vatandaşlar, her iki bankanın da resmi internet siteleri üzerinden kredi kampanyaları hakkında bilgi alarak başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra mobil bankacılık uygulaması ile de başvuru yapmaları mümkün. Her iki bankanın çağrı merkezlerini kullanarak da hizmet alımı yapabilirler.

Akbank %1,39 Faiz Oran İhtiyaç Kredisi

Akbank uzun zamandan beri müşterilerine oldukça uygun faiz oranları ile fırsatlar sunuyor. Sürekli olarak faiz oranlarında güncelleme yapan banka, piyasanın en avantajlı faiz oranlarını sunuyor. Bunun yanı sıra müşterilerine esnek ödeme imkânları da tanıyor. Yürütülen kampanya dâhilinde müşterilerine 100 bin liralık kredi kullanımında 36 ay vade imkânı tanırken uygulanacak faiz oranı da 1,39 oranında belirledi.

Türkiye İş Bankasından Avantajlı Kredi

Köklü bankalardan biri olan İşbank, kurulduğu tarihten itibaren halkı her konuda destekliyor. Uygun faiz oranlarının uygulandığı kredi imkânlarında 36 ay vade imkânı tanınıyor. Kişileştirilmiş ödeme planları ile vatandaşlara geri ödemede kolaylık tanınıyor.