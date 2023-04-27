Pazartesi Reytingleri Şaşırttı

Televizyon dizileri haftanın her günü farklı izleyici gruplarını kendine çekmeyi başararak yollarına devam ediyor. Pazartesi günü reyting sıralamasında ise geçen haftalara göre yaşanan değişiklikler göze çarptı. Özellikle Star TV’nin çok güvendiği projesi Ömer dizisi rakiplerini geride bırakarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Kan Kaybediyor

TRT1 ekranlarında ikinci sezonuyla yayın hayatına devam eden Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni yayınlanan diziler karşısında eski albenisini kaybetmiş durumdadır. Özellikle Ömer dizisine karşı yenilen proje TRT1 kanalının en çok güvendiği işlerin başında yer alıyor. İkinci sezonuna diğer rakiplerine göre geç başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 17 Nisan Pazartesi akşamı TOTAL izleyici kategorisinde ikinci olurken; AB izleyici grubunda üçüncü son olarak ABC1 izleyici kategorisinde ise dördüncü olmayı başardı.

Ömer dizisinin AB ve ABC1 izleyici kategorilerinde birinci olması ise dizinin izlenme oranlarındaki artışın gözler önüne serildiğinin adeta kanıtı olarak öne çıktı. Bir miktar izleyici kaybettiği de görülen Ömer projesinin yeni bir iş olması ve kısa sürede izleyenleri kendisine çekmesi ise başarılı bir dizi olduğu yönündeki yorumların oluşmasını sağladı.

Reyting Rekabeti Kıyasıya Devam Ediyor

Fox TV’nin uzun zamandır yayında olan dizisi Yasak Elma en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini sağlama almış durumdadır. Absürd komedi tarzında ilerleyen yapım aynı gün yayınlanan rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu projesi ise her geçen hafta reyting kaybı yaşayan projeler arasındaki yerini koruyor. 17 Nisan Pazartesi akşamı Total izleyici grubunda 14. olan projedeki kan kaybının nerede duracağı ise merak konusu oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Berk Oktay ile Seray Kaya'nın başrolünü paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı projesi de üzerindeki ilgiyi kaybetmiş durumdadır. Bu sezon final yapması beklenen projenin son gelen reytingleri ise yapımcısını ve kanal yönetimini memnun edecek türden değildir.