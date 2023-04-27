Gönül Dağı'nı Sevilen Şarkıcısı Eser Eyüboğlu'nun Unutamadığı Anı

Sevilen dizi Gönül Dağı'nda Selami Ferses karakterine hayat veren Eser Eyüboğlu ile canlandırmış olduğu rolü ile o kadar çok sevildi ki sokaktaki insanlar da oyuncuya oynadığı karakter üzerinden davranışlarda bulunuyor. Başarılı ve genç oyuncu dizinin içinde söylemiş olduğu türküler ile de dizi izleyicilerinden tam not aldı.

Oynadığı rol dolayısıyla çok güçlü bir geri dönüş almış olan Eser Eyüboğlu dizide seslendirmiş olduğu türküler ile de beğenilen bir karakter oldu. Dizi hikâyesinde eğlenceli tavırlar sergileyen ve bu yönüyle de öne çıkan Selami Ferses karakteri unutulmaz karakterler arasına girmiş bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Selami Ferses’i

Başarılı oyuncu Eser Eyüboğlu üstlenmiş olduğu rolü ile bütünleşmiş olmanın getirmiş olduğu büyük etki ile sevilen dizide 3 sezona devam ediyor. Gönül Dağı dizisi ile kariyerinde büyük bir başarı yakalayan isimlerden bir tanesi olmuştur. Oyuncu Selami karakterinin ağzından hiç bırakmadı 'derecesine' ifadesine de halkın büyük bir bölümünün de alıştığını ifade etti.

Sevilen oyuncu yapmış olduğu açıklamada sokakta karşılaşmış olduğu olaylarla alakalı şu bilgilere değindi. 3 sezondur dizide rol alan Eser Eyüboğlu hiç unutamadığı bir bir sahne olup olmadığı sorulduğunda. Set içerisinde yaşanmış olan olayları paylaşmayı pek istemediğini söyledi. Pandemi döneminde tüm oyuncuların sahne öncesinde maske ile durduğunu fakat kendisinin koronaya yakalanmamak için çok çaba sarf ettiğini ifade etti. Eser Eyüboğlu aşırı kalabalık yerlerde yer almasına rağmen hasta olmadığını söyledi. Dizide eşi rolünde olan Çiğdem ile konuşurken tükürük gelmesi sonrası hastalığa yakalandığını ifade eden oyuncu, bu anıyı paylaştı.