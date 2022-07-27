Paraya Sıkışan Emekli Cep Telefonundan SMS Atarak Artık 5000 TL Ödeme Alıyor, Bankalar Resmi Açıklama Yaptı

Paraya sıkışan emekliler için yeni müjdeli haber geldi. bankalardan SMS atarak hemen işlem yapabilecek ve sonucunu hemen aynı gün içinde göreceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda SMS ile başvuru yapmak isteyenlere 5 dakika içinde sonuç verilmektedir. Paraya sıkışan emekli SMS atarak kredi onayı alacağı bankadan daha önce kredi kullandıysa, bankanın mobil uygulamasından da daha yüksek limitlerde kredi banka şubelerine gitmeden alabileceklerdir.

Emekliye müjdeli haberi Akbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası verdi. Bu 3 banka üzerinden sizlerde başvurunuzu yaparak 5000 TL üzerinde nakit alabileceksiniz. Başvuru yapacak kişilerin banka kredi sicili ve kredi puanı da önemli olmaktadır.

KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden SMS ile başvuru için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atmanız gerekiyor.

Denizbank üzerinden SMS ile başvuru Cebimde Kredi Kampanyası adıyla veriliyor. KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atmanız durumunda Denizbank SMS ile kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak 5000 TL ve üzerinde nakit almak istiyorsanız, BİREYSEL TC KİMLİK ve EMEKLİ MAAŞ yazarak bu mesajı 4411 numarasına göndermeniz gerekmektedir.

Akbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile başvuru yapacak olan emeklilere bankalar birden fazla yöntem ile kredi başvurusu yapma imkanı sağlayacak. her bankanın kendi politikaları ve başvuru numaraları yukarıda da görüldüğü gibi farklıdır. Akbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yaptığınız SMS ile kredi başvurusu onay alırsa size en yakın banka şubesine giderek kimlikle bu kredileri alabileceğinizi söylemek istiyoruz. Eğer Akbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinde banka hesabınız varsa bu hesap üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte de bankadan kredi alma imkanı sağlanacaktır.