Paraya İhtiyacınız Olduğunda Bu Bankalar Yardımınıza Koşuyor, Kısa Bir Mesaj İle 12 Bin TL Alabilirsiniz. Günümüzde artık kredi çekmek için banka şubelerine gitmeye gerek kalmıyor. Teknolojinin ilerlemesinden belki de en hızlı bir şekilde etkilenen sektör bankacılık olmuştur. Hata haftanın her günü, her saati Bulunduğunuz yerde krediyi çekebilirsiniz. Kredi çekmenin yanı sıra aynı zamanda bankacılık işlemleri ile ilgili pek çok kalemde işlemlerinizi online platformlarda gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle Telekomünikasyon alanındaki gelişmeler aracılığı ile SMS yöntemi ile hızlı bir şekilde kredi başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşte karşınızda SMS ile kredi ve bazı bankalar ve diğer detaylar haberimizde...

Şekerbank sms kredi başvurusu nasıl yapılır?

SMS ile kredi veren bankalar arasında Şekerbank da yer alıyor. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne gelip arasında boşluk olacak şekilde karede yazıp T.C. kimlik numaranızı da yazdıktan sonra 1953’ e kısa mesaj gönderebilirsiniz. Gelecek cevap ile beraber aylık %2.50 oranında faiz uygulanacak ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde 10.000 TL kredi çekebilirsiniz. Böyle yaptığınız da bankaya aylık ödeyeceğiniz taksi tutarı 485 TL olmaktadır.

Aktif Bank'tan SMS yolu ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Günlük nakit probleminiz ortaya çıktığında kısa bir mesaj göndererek Aktif Bank'tan 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini 36 aylık vade seçeneği şeklinde alabilirsiniz. Aylık ödeyeceğiniz taksit tutarı 432 TL olup krediniz size toplam maliyeti 15 bin TL olacaktır.

İş Bankası sms yolu ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Nakit problemlerinizi gidermek amacıyla aylık 1.90 faiz oranı ile 3 ay geri ödemesiz bir şekilde 36 aylık vade seçeneği şeklinde oluşturulan 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi neden faydalandığınız da aylık ödeyeceğiniz tutar 410 TL olup bu kredinin size toplam maliyeti ise 14820 TL olacaktır.