Kendi İşinin Patronu Olmak İsteyen Genç Girişimci Kadınlara 200 Bin TL Hibe! Sosyal devlet ilkesi gereği kadınların iş hayatına atılmasını teşvik etmek amacıyla KOSGEB girişimcilik sertifikasını alan 18 yaşından bütün kadınlar, müracaat işlemlerini yerine getirdiğinde kendi işlerini kurmaları açısından kendilerine 200 bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılacak.

KOSGEB 300 bin TL hibe ödemesinden faydalanma şartları neler?

· 18 yaşından büyük olmak,

· Kadın olmak,

· Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak.

Maddeler halinde sıraladığımız özellikleri taşıyan kadın girişimcilerin KOSGEB desteklerinden faydalanmak açısından bulundukları illerde ya da ilçelerde (koronavirüsü pandemisi süreci içerisinde online bir şekilde yapılıyordu) KOSGEB eğitim destek programlarına katılım sağlamaları ve eğitimi bir başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra sertifika almaları gerekir. Alınan sertifika ile beraber yine aynı şekilde KOSGEB birimlerine müracaat işlemlerini gerçekleştirecek kadın girişimciler, KOSGEB eğitim destek programı sertifikasını ibraz ettikten sonra 200 bin TL tutarında iş kurma ödemesi alacak.

KOSGEB destek ödemesi adı altında sunulan 200 bin TL tutarında parasal desteğini yapılması ile beraber genç kadın girişimciler, hem toplumda aktif bir şekilde yer alıyor hem de kendi işinin patronu oluyor. Bu sebepler doğrultusunda bakıldığında devletin aslında bu hibe desteklerini yapmasının en temel hedefi kadının iş hayatına dahil olmasını sağlamak olduğu gibi diğer taraftan istihdamı da sağlamaktır.