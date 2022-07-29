Paraya İhtiyacı Olanlara Müjde! 3 Gün İçinde Alabileceksiniz! 7.500 TL Ödeme Yapılıyor

Banka tarafından yapılan duyuruda 7.500 TL limit belirlendiği belirtilerek Akbank mobilden Akbanklı olanlara 7500 TL’ye kadar faizsiz taksitli avans kullanılabileceği ifade edildi. Kampanyanın 31 Temmuz’da sona ereceği aktarıldı…



Son Tarih 31 Temmuz Olarak Belirtildi

Yapılan duyuruda Kampanyadan 1 Temmuz – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” butonu üzerinden ilerleyerek ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabileceği belirtilerek mobilden Akbanklı olma sürecini başlatmış ancak hata almış veya süreci şubeden tamamlamış katılımcılar da kampanyadan yararlanabildiği ifade edildi.



01.07.2022 öncesi açık Axess, Wings veya Free kartı olmayıp, 01.07.2022 – 15.08.2022 arasında ilk kez asıl Axess veya Wings’e başvurarak, 15.08.2022’ye kadar kartı onaylanan müşteriler 31.08.2022 tarihine kadar kampanyadan faydalanabileceği belirtilen duyurunun devamında kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayacak olan katılımcılar, belge işlemlerinin tamamlanıp evrakları bankamıza ulaştıktan sonra kredi kartı başvurusunda bulunarak 31 Ağustos’a kadar kampanyadan faydalanabileceği bildirildi.



Kampanya Detayları



Mobil veya Şube’den Akbanklı olanlar Şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Juzdan, İnternet Şube, ATM, Akbank.com, axess.com.tr, wingscard.com.tr kanalları aracılığıyla kredi kartına başvurulabilir. Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS’te belirtilen tarihe kadar yapacakları 7.500 TL’ye kadar ve 2-6 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Taksitli Avans taleplerinde %1,80 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı geçerli olacaktır.



Ücret Alınmayacak



Bireysel kartlara ait Taksitli Avans işlemlerinde ücret alınmamaktadır. Kredi kartı başvurusu onaylanan Akbanklıların kullanılabilir nakit limitleri kapsamında, sıfır faizli Taksitli Avans kampanya tanımlamaları, kredi kartı başvuru onay tarihinden 2 iş günü sonra gerçekleşecektir. Her Akbanklı kredi kartı açılışından sonra, kampanya süresi boyunca sadece 1 kez sıfır faizli, Taksitli Avans kullanabilir. Taksitli Avans, işlem başına en az 200 TL tutarında kullanılabilir. ATM’lerimizde ise tek seferde 4.000 TL ile sınırlandırılmıştır. Kullanılabilecek Taksitli Avans tutarı; kartın kullanılabilir nakit avans limiti, tek işlem limiti ve günlük işlem limiti ile sınırlandırılmıştır. Fiziki kartlar ile Taksitli Avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmesi ve kullanıma açık olması gerekmektedir.



Kimler Faydalanabiliyor?



Şifresini belirlememiş, kredi kartı kuryede olan ya da henüz kredi kartı kullanıma açılmamış kart sahipleri Akbank Mobil’den dijital kart başvurusu yaparak kampanyadan faydalanabilir. Kampanyaya sadece Axess ve Wings bireysel kredi kartları dahildir. Free, ticari kredi kart, ek kart ve sanal kart başvuruları dahil değildir. Kampanyadan ilk kez Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabilir.



Akbank İhtiyaç Kredisi



Akbank başlatmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 75.000'ye kadar kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank resmi internet sitesinden yapılan duyuru da 75.000 kredi kullanmak isteyen vatandaşların Akbank hesabı olması veya bankamatik kartı kullanması durumunda şubelere gitmeden de hafta sonu olsa bile kredi başvurusunda bulunabileceği Haberi geldi. Akbank bu kredileri belirli şartlara uygun olan vatandaşlara vermektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşından büyük bir birey olmanız gerekiyor. 18 yaşından büyük olan vatandaşlar bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir. Diğer bankalarda herhangi bir sıkıntısı olmayan kişiler başvurularını gerçekleştirerek Akbank üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirler.