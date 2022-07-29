0.98 faiz oranları ile nakit alacaklar: TC kimlik numaranız üzerinden başvuru yapacaksınız

0.98 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişilere TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapılarak, 7000 TL kadar ödeme verilecek. Türkiye'deki kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ağustos ayı içerisinde 0.98 faiz oranları ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Sadece 7000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu nakit kampanyalarına katılmak isteyen kişilerin banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 0.98 faiz oranlarıyla kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.

7000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olan bu kredilerin başvurularını banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden açılacak olan ekrandan yapacaksınız.

Ziraat Bankası kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka hesabı olması durumunda 0.98 faizli kredi için Ziraat Bankası, mobil uygulamasını tercih ederek, buradan başvuru yapabilecek.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de açılacak olan kredi başvuru formunu dolduracak olan kişilerden kredi başvurularını buradan yapmak için bankanın internet sitesine giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurması istenecek.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda ve emekli olması durumunda da emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıması durumunda bu kampanyaya katılabileceğini söylemek istiyoruz. 7000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak için bankaların kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlara, Ziraat Bankası, 5 dakika içerisinde yüksek limitli krediler vererek, 50000 TL'ye kadar kullandırmış oldukları kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır. Gelir belgenizi görebilecek olan bu kredilere, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler sadece Ziraat Bankası değil, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.