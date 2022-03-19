Para Sıkıntısı Artık Yok! Kredi Almak İsteyen Herkese Akbank Onay Veriyor…

Para sıkıntısı artı tarihe karışacak. Para sıkıntını ortadan kaldıracak çözüm Akbank’tan geldi. Kredi almak isteyen herkese artık onay veriyor. Banka üzerinden başlatılan son dakika kampanyası ile vatandaşlar, hızlı bir şekilde nakit kredi kullanma imkânına kavuşacak. 36 ay vadeye kadar verilen ihtiyaç kredisinde ilk taksit ödemeleri 90 gün ertelemeli olarak vatandaşlara sunulacak.

Akbank anında kredi kampanayı başlattı. Uygun faiz oranlarının uygulandığı krediyi anında kullanabileceksiniz. Banka aracılığı ile kredi alacak olan vatandaşlar, bankanın müşterisi olması durumunda onay daha rahat verilecek. Bankadan ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere anında sonuç bildiriliyor. Başvuru yapıldığında 5 dakika gibi kısa sürede sonuç bildiriliyor.

Ülkemizde özel banka olarak hizmet veren Akbank, uygun faiz oranları ile bankacılık hizmetlerine devam ediyor. Kredi almak isteyenlere anında sonuç bildiren banka, sonuçları kredi notuna göre veriyor. Kredi notunun durumuna göre faiz oranlarını uygulayan banka, krediyi hemen kullandırabiliyor. Diğer bankalara nazaran düşük faiz oranlarını uygulayan banka, kredi alacaklara 36 ay vade imkânı da sunuyor.

Başvuru yaparak 50 bin TL ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vade imkânı sunuyor. 24 ay vadeli olan kredilerde ise kanunun ön gördüğü 50 bin TL krediler için geçerli olacak. Banka aracılığı ile ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar, eğer emekli iseler emekli maaşlarını bu bankadan almak için başvuru yapmaları halinde ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışan iseniz, banka sigortalılık sürenize göre sizlere kredi imkânı sunacak. 12 aydır aynı işyerinde çalışmanız halinde bankanın sunmuş olduğu kredi imkânından faydalanabileceksiniz.

Krediye En Kolay Şekilde Nasıl Başvurulur?

Akbank’ın sunmuş olduğu ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, bankanın mobil uygulamasını kullanabilir. Mobil uygulama üzerinden kredi almayı düşünenlere sonuç bildiriliyor. Bunun yanı sıra kredi almak isteyenler bankanın şubelerine başvurularını yapabilirler. En yakın banka şubesine gidilerek kimlik ve gelir belgesi ile maaşınızın 22 katı kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.