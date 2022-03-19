Xi-Putin İlişkisi Nasıl Gelişti?

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Pekin Kış Olimpiyatları'nın başlamasından kısa bir süre önce bir araya gelerek sınır tanımayan ilişkilerini yeniden teyit eden 5.000 kelimelik kapsamlı bir bildiri yayınlamaları sadece altı hafta önceydi.

Moskova, Ukrayna sınırına on binlerce asker yığarken, bu ikili dokuz yıl içinde yaptıkları 38' inci bizzat görüşmede NATO' yu reddettiler, Abd- Avrupa askeri ittifakı Soğuk Savaş' ta ittifak yaptı ve şimdi yeniden ayaklanan bir Rusya ile boğuşuyor.

Ve 24 Şubat'ta Rusya, komşu Ukrayna'yı işgal ederek pek çok kişi tarafından düşünülemez olduğunu düşündüğü şeyi yaptı.

Putin'in Xi'ye planlanan işgalden bahsedip bahsetmediği bilinmemekle birlikte, ABD'li yetkililer Rusya'nın Batılı ülkelerden ve müttefiklerinden eşi görülmemiş yaptırımlar, kitlesel bir şirket göçü ve beklenmedik şekilde dirençli bir Ukrayna ile karşı karşıya olduğu için Çin'den ekonomik ve askeri yardım istediğini söylüyor.

Çin şimdi çatışmaya çekilmemek için kendi halkla ilişkiler sorunuyla karşı karşıya. Ukrayna büyükelçisi Avrupa'da hasar kontrolü yapmak üzere gönderilirken, ABD büyükelçisi The Washington Post'ta işgal hakkında önceden bilgi sahibi olmayı reddederek uzun bir operasyon yazdı.

Xi, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden ile konuşmaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e göre Biden'ın "Çin'in Rusya'nın saldırganlığını desteklemek için yapacağı her türlü eylemin sorumluluğunu taşıyacağını açıkça belirteceği" ve daha fazla destek için "maliyetler" olacağı bekleniyor.

Washington DC dışındaki kar amacı gütmeyen bir araştırma ve analiz kuruluşu olan CNA'da kıdemli bir araştırma bilimcisi olan Elizabeth Wishnick, Pekin ve Moskova arasındaki yakın bağların Xi ve Putin arasındaki sıcak ilişkiyi kısmen yansıttığını ve çin'in Rusya'yı terk etmesi olasılığının düşük olduğunu belirtiyor.

2019'da iki ülke ilişkilerini daha derin askeri işbirliği ve Sibirya üzerinden yeni bir doğal gaz boru hattı ile tamamlanan "Yeni Bir Dönem için Kapsamlı Stratejik Koordinasyon Ortaklığı"na yükseltti - ancak Wishnick, bağlantının derinliğinin Putin ve Xi'nin son on yıldaki sık etkileşimlerinden açık olduğunu söylüyor.

"Bu bir kolaylık evliliği değil - iki ülke ABD ittifaklarına karşıtlıklarını ve demokrasilerin otoriter yönetime müdahalesi olarak gördükleri şeyi aynı fikirde görüyorlar." diyen Bakan, iki lider arasındaki düzinelerce görüşmenin "ortaklığa kişisel bir bağlılık" anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

"İtibar maliyetlerine rağmen, Çin'in yakın vadede Çin-Rusya ortaklığında büyük bir değişiklik yapması pek mümkün görünmüyor. Xi Jinping'in hassas bir dengeleme hareketi var - karşı yaptırımlardan uzak durmaya çalışıyor, ancak Çin-Rusya ortaklığından ayırılırsa, bu Rusya politikasının başarısız olduğunun bir itirafı olacaktır." dedi.