Para İhtiyacı Olanlar Tek Mesaj İle 80.000 TL Alacak! Hesabınızı Şimdiden Kontrol Edin! Aktif Bank tarafından ilan edilen son kampanya kapsamında PTT ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında vatandaşların Sadece bir mesaj ile 80.000 TL almaları mümkün hale gelecek.

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarını değişik sebeplere bağlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi sonucunda gündelik yaşam ürünlerinin ve hizmetlerin yüksek oranlarda zam alması durumu ortaya çıktı. Yapılan zamlardan sonra ise adeta dara düşen emekli vatandaşlar, normal gündelik yaşamları içerisinde yer alan ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla nakit arayışı içine giriyor. Tam da bu hususta yeni kampanyasını ilan eden Aktif Bank, PTT şubelerinden maaşını alan vatandaşlara sadece bir mesaj göndermeleri karşılığında 80.000 TL vereceğini açıkladı.

Aktif Bank'tan PTT müşterilerine nakit hizmeti ayrıntıları

Geliştirmiş olduğu online kredi hizmetinin avantajlı fırsatları aracılığı ile emekli vatandaşların ilgisini çekmeyi Başaran aktif Bank, yeni dönem içerisinde de emekli maaşlarını PTT şubeleri üzerinden alan emekli müşteriler açısından ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini açıkladı. Banka, söz konusu bu kampanya kapsamında SMS aracılığı ile müracaat işlemlerini gerçekleştireceğini belirterek diğer ayrıntıları da kamuoyu ile paylaştı. Buna göre aktif Bank'ın PTT müşterisi emekli vatandaşlar açısından geliştirmiş olduğu 80.000tl üst limitli SMS kredisi kampanyasının detayları da belli oldu.

Buna göre bankanın ilgili hizmetinden faydalanacak olan vatandaşların 36 aylık vade seçeneği şeklinde aylık faiz tutarı 2.49 olacak şekilde 50.000 TL'lik bir nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı ise 2286 TL olacak.

Aktifbank emekli SMS kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Aktif Bank tarafından PTT müşteri hizmeti vatandaşlar açısından düzenlenen bu proje kapsamında 80 bin TL üst limiti SMS kredisine cep telefonlarının mesaj bölümüne geldikten sonra PTT yazdıktan sonra T.C. kimlik numaralarını da yazdıktan sonra bu mesajı 30 50'ye kısa mesaj şeklinde göndermeleri yeterlidir.