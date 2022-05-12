Garanti Bankası ATM Üzerinden 5000 TL Ödeme Veriyor! TC Kimlik numarasını hemen alın!

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Banka şubelerine gitmeden işlem yapacak olan kişiler, Garanti Bankası üzerinden artık gelir belgesiz 5000 TL bireysel ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak başvuru kredi hakkında bilgileri öğrenebilir, güncel faiz oranları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bankanın resmi olarak başlatmış olduğu kredi kampanyası ile ilgili bilgilere, sizlere haberimizde sunacağız.

Garanti Bankası yapmış olduğu son kampanyada özellikle acil ihtiyacı olan ve hızlı birşekilde para kullanmak isteyen kişilere 5000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Garanti Bankası, 5000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredi ödemelerinde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin kendi banka politikasına uygun bir müşteri olmasını istemektedir.

Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan sigortalı olarak çalışan kişilerin 90 gündür aynı işyerinde çalışıyor olması ve emekli olan kişilerinde emekli maaşlarını bu bankadan alıyor olması durumunda kredi imkanı sağlanmaktadır. Daha önce banka üzerinden kredi başvurusu yapmış, kredi kullanmış olan kişilerde düzenli ödemeleri olması durumunda bankanın mobil uygulaması aracılığı ile 5000 TL istedikleri zaman kendi hesaplarına yatırabilirler. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyasına katılarak, toplamda 36 ay vadeli 5000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapabiliyor.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesini sadece kimliğinizle birlikte gitmeniz yeterli olduğu gibi, ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan çok ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.