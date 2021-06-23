Pandemi Destek Kredisi Olan, 30 bin TL 3 Ay Ertelemeli Faizsiz Kredi 2.Faz Ekranı Açıldı

Pandemi destek kredisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından, Mayıs ayında duyurulmuştu. Kredi alacak kişiler esnaf olması durumunda, küçük işletme veya mikro işletme olanlar başvuru yapabilmişlerdi. Başlatılan bu kredilerde küçük işletmelere 75 bin TL, mikro işletmelere de 30 bin TL faizsiz kredi desteği verilmişti. Bu 2 farklı kredi paketi için yeni duyuru geldi. Kredinin 2.faz başvuruları başladı.

3 Sene Ertelemeli Kredi

3 Sene ertelemeli olarak kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 30 bin TL ve 75 bin TL faizsiz kredi aldıklarında 2024 yılından itibaren bu kredileri ödemeye başlayacaklardır. Bu kredilerin faizsiz olması kredi alacak olan kişileri sevindirdi.

Bu kredi paketinin ilk başvurusunu yapan kişilerin 2020 senesinde elde ettiği gelirin 2019 dan düşük olması durumunda, kredi verilecekti. 2.faz başvurularında herhangi bir şart olmayacak ve faal olarak esnaf olan vatandaşlar bu kredileri alacaklardır.

1.faz krediden farklı olarak bu kredilerde büyük işletmelerde başvuru yapabilecek ve 250 bin TL'Ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Bu kredilerin verilme amacı, sıkıntıları giderme ve işe devam etmek içindir.

Vergi Borcu Olanlar Yapılandırma Yapsın!

1.faz kredi başvurusu yapan ve vergi borcu olduğu için onay alamayan kişiler, 2.faz kredi başvurusu yapmadan önce bu yapılandırma işlemlerini yapabilirler ve yapılandırma yaptıktan sonra kredi başvurusu yapabilirler. Kredi alacak kişiler, yapılandırma evraklarını bankaya sunmaları gerekmektedir.

Kimler Başvuru Yapabilecekler?

Kredi başvuruları kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacak. Vergisini veren ve resmi kayıtlar ile vergi levhası bulunan kişiler, başvuru yapabilecek ve uygunluk durumunda hemen kredi kullanabileceklerdir. Bir önceki kredi başvuru kampanyasında olduğu gibi, uzun süre değerlendirme olmayacak. Eğer kredi hemen onay almazsa, 1 iş günü içinde genel müdürlük değerlendirmesi ile kredi sonucu sizlere verilecek.

Kredi alacak kişiler, belirtilen vadelerde kredilerini kullanabileceklerdir. İlk taksit ödemesini 3 yıl ertelemeli yapabilirsiniz. Ayrıca kredi ödemelerinde yapacağınız vade sayısı ile birlikte, 2 ayda bir ödemeli, 3 ayda bir ödemeli olarak da ödeme tablosu oluşturabileceksiniz. TC vatandaşı olan esnaflar bu kredi için başvuruda bulunabilirler.