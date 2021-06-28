Araç Piyasaları Allak Pullak oldu! 2. El Araç fiyatları uçuyor boykot başlıyor!

Araba fiyatlarında büyük artışlar devam ediyor. Özellikle de ikinci el araba fiyatları bir kez daha karıştı! İkinci el pazarı alt üst oldu. 0 el araç fiyatları yükselince ikinci el araç fiyatları da büyük darbe aldı. İşte uzmanlardan araç piyasasının son durumu haberimizde…

İkinci el piyasası son dönemlerin en büyük durgunluklarından birini yaşıyor. Bu durgunluk zirve yapan fiyatlarında düşmesine neden oldu. Fakat ikinci elde fiyatlar düşse de otomobil fiyatları hala cep yakıyor!

Dolar kuru ve enflasyonun etkisiyle birçok vatandaş araç almayı erteler hale geldi. Kur nedeniyle de araç fiyatları git gide yükseliyor. Yakın zamanda birçok sıfır araç üreticisi marka faizsiz kampanyalar düzenlemişti. Araç alımını arttırmak için yapılan bu kampanyalardan sonra da vatandaşlar ikinci elde iyice uzaklaştı! Sıfıra dönüş tekrar başlayınca piyasa da oldukça derinden etkilendi. Hali hazırda durgunluğun olduğu piyasa yara almış oldu. Peki 2021 yılın araç fiyatları nasıl olacak? bu yaz araç fiyatları düşer mi?

İKİNCİ EL ARABA SATIŞLARI DÜŞTÜ!

İkinci el araç fiyatlarından vatandaşlar olduğu kadar galericiler de şikayetçi. İkinci el piyasasındaki durgunluk galericilerin de hiç satış yapamamasına neden oluyor. Büyük markaların yürüttüğü faizsiz taşıt kredisi kampanyaları yaz aylarının gelmesine rağmen hala ikinci el piyasasının canlanmamasına neden oldu. Ayda 10- 15 arası satış yapan galericiler şimdileri 3 veya 4 aracı zor satar hale geldi. Galericilere göre fiyatı gören birçok vatandaş araç almaktan vazgeçiyor. Bir sene önce aracını satan üstüne para koymuş olsa bile yeni bir araç almakta zorlanıyor.

EN UCUZ OTOMOBİL NE KADAR OLDU?

Bir yıl önce 35 bin civarına ortalama bir araç almak mümkündü. Şimdi ise aynı araçlar 70 bin liraya ulaştı. Araç almayı düşünen birçok vatandaş ikinci el piyasasını görünce ya da sıfır otomobillere yöneliyor ya da toptan vazgeçiyor.

Galericiler ise fiyatları yükselen bu araçların aslında o kadar para etmediği görüşünde.

OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR? FİYATLAR YAKINDA DÜŞER Mİ?

Hem uzmanlara hem işin ehli galericilere göre araba fiyatlarındaki bu yükselmenin iki temel sebebi var. Birincisi pandemi nedeniyle yaşanan tedarik zincirindeki bozulmaların düzelememesi. Hala istenildiği kadar sıfır araç üretimi yapılamıyor. Geçenlerde yaşanan çip krizi de bu durumu derinleştirdi. İkincisi de fiyatlardaki suni artış. Galericiler de satıcılar da araçları çok yüksek fiyattan satışa koyuyor.

ARAÇ FİYATLARI DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Satıcılar ve uzmanlara göre Kurban Bayramı yaklaştığı için fiyatlar daha da yükselecek. Galericiler fiyatlarda araç başı yaklaşık 10 bin lira fark olmasını bekliyor.

2021 YILINDA FİYATLAR DÜŞER Mİ ARTAR MI?

Pandeminin etkisiyle vatandaşlar yatırım araçlarına yönelmiş durumda. Araç da son zamanlar bir yatırıma aracı olarak görülüyor. Ayrıca pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların sayısı da giderek arttı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte bankalar ve sıfır araç markaları da özel taşıt kredisi kampanyaları sunuyor. Bu gibi durumlarda vatandaşları otomobil almaya daha çok itiyor. Fakat uzmanlar dolar kuru ve enflasyonda düşüşün yanı sıra sıfır araç üretimi hızlanmadıkça piyasada gerçek bir düşüşten bahsetmenin zor olduğunu söylüyorlar.

HASARLI OLAN ARAÇLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Sıfır ya da hasarsız araçlar oldukça pahalı. Bu nedenle vatandaşlar fiyatlar artınca hasarlı ya da boyalı araçlara yöneldiler. 2012 model Fiat Albea 50 bin liranın altına hasarlı bir şekilde bulmak mümkün. Ya da yine 50 bin lira altına 2013 model Fiat Linea bulunabilir.

2012 model Renault Symbol da 50 bin liranın altında satışta. 2012 Model Dacia Logan 50 bin liraya da 100 bin liraya da bulunabilir. Vatandaşlar aracın hasar ya da boya durumuna göre daha uygun rakamlar da araç alabilirler.

