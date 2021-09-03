Pandemi Desteği Olan Kredi, ATM'den Ödenmeye Devam Ediyor

Pandemi sürecinde artan iş ve işsizlik sıkıntısı bazı vatandaşlarda artık bıçak kemiğe dayandı denilebilecek hale getirdi. Bankalar bu süreçte vatandaşların ellerinden geldiğince nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına günden güne yeni kredi imkanları sunmaya çalışmakta.

Pandemi sürecinde ise bankaya gitmeksizin kredi kullanımı mobil uygulamalar ve internet bankacılığı web siteleri üzerinden gerçekleştirilmekte. Covid-19 salgınının artarak devam ettiği şu günlerde bankalar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara online başvuru ile 5 bin TL ile 40 bin TL arası kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası, Yapı Kredi, ING Bank, TEB, İş Bankası, Alternatif Bank, Vakıfbank, Fibabanka, QNB Finansbank ve Halkbank müşterileri için hızlı kredi desteği vermektedir.

Kredi imkanından anında yararlanabilmek için kredi puanının çok düşük olmaması gerekiyor. Kredi notu düşük olmayan düzenli kredi veya kredi kartı borcu ödemelerini gerçekleştirmiş olan ortalama 1000 puana sahip olanlar kredi kullanabilmektedir.

Kredi puanı çok yüksek olan kişiler ise düşük faiz oranları üzerinden kredi kullanma avantajına sahiptirler. Bu bankalar arasında kredi puanı çok düşük olan kişilere belli şartlar altında kredi desteği veriyor. Genel olarak kişinin kredi notu düşük olduğu zaman kefil istenir. Kişinin 1. Derece yakını olmayacak şekilde kefil olacak kişiden belirli belgeler istenir.

Bu belgeleri karşılayıp kredi alacağı en yakın banka şubesine giderek kefil formlarını doldurması gerekir. Bununla birlikte kefil olacak kişi bazı belgeleri imzalayıp bu belgelere göre kişi krediyi ödemediği zaman belirli şartlar ile kişiden kesinti yada kredi puanı düşebilir. Kefil olma şartı dışında kişinin bazı gelir belgeleri ile başvuru yapması gerekir. Bu belgelerin eksik olması ile kişinin başvurusu reddedilir. Başvuru sürecinde kişiden birçok farklı belge istenebilir.

Kredi Alacak Kişiler İçin Şartlar Nelerdir?

Kişinin çalışma durumu kredi alma durumundaki en önemli durumdur. Kişi eğer ücretli çalışan ise kredi almak için kredi notunun belirli bir miktarda olması ve sigorta gibi koşulların düzenli olarak ödenmesi gerekir. Kişinin en az 6 aylık sigorta girişi bulunmaz ise kredi verilmez.

Sigorta girişine ek olarak özel kurum ile devlet kurumunda çalışan kişiler arasında belirli farklar olup belirli şartlara bağlı olarak kredi verilir. Bununla birlikte kişi Emekli veya aylık maaşı alıyor ise kredi alırken bazı ek belgeler ile başvuru yapması gerekir.

Devlet üzerinden herhangi bir kaza veya özürlülük durumu için ödenek alan kişilerin çalışamaz belgesi bulunur. Bu belgede maalesef kredi almanız için bazı şartlar gerektirir ve kişi direk olarak kredi alamaz.