Kara Listede Olmak Sorun Değil, Bankalar İhtiyaç, Borç Kredisi Veriyor

Kredi notu düşük olan kişiler bankalar tarafından Kredi veya kredi kartı ihtiyacını giderememektedir. Bankacılıkta yeni döneme geçildiği şu suralar Garanti Bankası, Finansbank, Alternatif Bank, Burgan Bank, Odea Bank dışında kamu bankaları olan Vakıfbank ve Ziraat Bankasından vatandaşlarımız kredi desteği alabilecekler. Kredi notu düşük olan kişiler artık bu bankalardan finansman desteği alabilecekler.

Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından duyuru yapıldı bankalar harekete geçti. Covid-19 salgını dönemi boyunca oldukça sıkıntıya düşen bireyler ve iş yerleri kredi notları üzerinden yeniden değerlendirilmeye alınacak belli başlı bu bankalar vatandaşlarımıza kredi imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

Bireysel olarak değişiklik gösteren limitlerin faiz oranları ise müşterilerin daha önceki kredi ve kredi kartı ödemelerini ne kadar aksattığına bağlı olarak değerlendirilmeye alınacak.

Kredi notu düşük olan kişiler bu bankalar arasında hepsine isterlerse giderek kredi limiti ve faiz oranlarına dahil bilgi alıp en uygun faizli ve vadeli krediyi alabilirler. Bankalar krediyi sunmak için kişilerden belirli şartları ister. Pandemi süreci ile birçok firma ve dükkan bazı krediler alarak bu kredileri zamanında ve hiç ödemeyecek borca girmiştir. Bu borç sayısının bit hayli artması ile bankalar ortak bir karar alarak çok zor durumda olan dükkan ve firmalar için bazı kredi imkanları sunuluyor.

Bu kredi imkanı ile belirli şartlara sahip olan dükkan ve firmalar belli vade ve faiz imkanları ile bu kredi verilecek. Kişinin pandemi öncesinde bulunan tüm kredi ve kredi kartı ödemeleri için geçerli değildir. Pandemi süresince oluşan kredi ve kredi kartı borçları bu kredi imkanını kapayıp kişi borç kapatma kredisi alıp tüm kredilerini tek bir noktada toparlar.

Yani landemi nedeni ile bir kaç yerde farklı borçları oluşup bu borçları ödeyemeyen kişiler için bu kredi imkanı sunulup kişinin şubelere giderek başvuru yapması gerekir.

Borç Kapatma Kredisi Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Bu krediyi almak için kişinin bir kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen bu borç ile işlem başlatılması gerekir. Ancak bu borcun sadece pandemi süreci içinde oluşmuş olması gerekir. Bu sayede kişi bu krediden yarar alabilir. Bununla birlikte kişinin dükkan veya bir firma sahibi olup pandemi süresince dükkanına her hangi bir kazanç elde etmediği denetlenmesi gerekir. Çünkü bu denetleme ile kişinin her hangi bir yanlış olmadığını ve pandemi süresinde zor durumda olduğunu belirtmesi gerekir. Bu kredi imkanı ile birçok kişi borçlarını kapatıp tek bir noktada borçlarını toplar.