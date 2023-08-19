Prof.Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Demirtaş, asgari ücret zammı sonrasında bir tahminde bulunmuştu. Demirtaş’ın bu tahmini tuttu. Ünlü bilim insanı yaşanan gelişmeyi; “Noldu?” diyerek duyurdu.

Demirtaş’ın tahmini asgari ücret ile ilgiliydi. Demirtaş, Haziran ayında yapılan zam sonrasında ileriye dönük bir tahminde bulunmuştu. Demirtaş, tahmininde yanılmadı. Bugüne kadar pek çok tahminde bulunan Demirtaş, genellikle haklı çıkıyor. Asgari ücrete Haziran ayında %34 oranında zam yapıldı. Bu zamla beraber 8506 TL olan asgari ücret, 11 bin 402 TL seviyesine çıktı.

TEMMUZ AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRLARI AÇIKLANDI

Birleşik Metal - İş Sendikası Sınıf Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından yapılan açıklamaya göre açlık ve yoksulluk sınırının ne kadar olduğu ifade edildi. Raporda yer alan veriler, asgari ücreti aştı. Açlık sınırı 11 bin 525 TL oldu.

Özgür Demirtaş, asgari ücretin sadece 2,5 ayda açlık sınırının altında kalacağını söylemişti. Demirtaş gelen veriler sonrasında paylaşımının doğru çıktığını gösterdi.

20 HAZİRAN’DA TAHMİN ETTİ

Demirtaş, 20 Haziran tarihinde yaptığı paylaşımda asgari ücretin 2,5 ay içerisinde açlık sınırının altında kalacağını belirtmişti.

Ardından üzgün olduğunu ve gerçekleşince tekrar konuşacağını da ifade etmişti. Demirtaş, doğru ekonomi politikaları ile bu kısır döngüden çıkılabileceğini de söylemişti.

TAHMİNLERİ DOĞRU ÇIKTI

Özgür Demirtaş "N’oldu? Anlık Asgari Ücret: 11.402 Anlık Açlık Sınırı: 11.525…" diyerek 20 Haziran’da yaptığı tahminin doğru çıktığını belirtti. Asgari ücret her ne kadar artırılsa da ekonomik şartlardaki zorluk nedeniyle çalışanlar, geçimini sağlamakta zorlanıyor.

Son zamanlarda ev kiraları, gıda fiyatları, akaryakıt fiyatları; ciddi anlamda arttı. Bu nedenle insanlar geçimini sağlamakta zorlanıyor. Asgari ücretle çalışanlar, Ocak ayında maaşlara yüksek bir zam yapılmasını istiyor. Alınan ekonomik tedbirler kapsamında 2024 yılında asgari ücrete bir defa zam yapılması bekleniyor.