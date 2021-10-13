Edho’da Bu Olursa Yer Yerinden Oynar!

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve uzun süredir yayın hayatına devam eden sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hazırlıklarına devam ediyor. 7. yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkacak olan başarılı yapım çekimlerini sürdürüyor ve yeni bölümleri ile merak ediliyor. Yapımın oyuncu kadrosunda da bazı değişiklikler olduğu bilgisine ulaşıldı ve kadroya katılan ünlü isimler merak konusu oldu. Dizi hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı ve detaylar öğrenildi.

Başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesi 7. sezon için çekimlerine devam ettiriyor ve hazırlıklarını sürdürüyor. Dizi hayranlarının uzun bir süredir merak ve heyecan içerisinde beklediği proje yayın tarihini de açıkladı ve yeni gelişme coşku ile karşılandı. Sevilen dizi Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

7. sezonunda projenin oyuncu kadrosunda çok sayıda değişiklik olacağı bilgisine ulaşılmış fakat konu henüz netleşmemişti. Pek çok yeni ismin kadroya katılacağı öğrenilmişti ve önemli bir iddia öne sürülmüştü. Konu hakkında Tv100 önemli bir açıklama gerçekleştirdi ve yetenekli oyuncu Neslihan Atagül'ün oyuncu kadrosuna katılacağını belirtti. Bu iddia büyük ses getirirken sevilen oyuncunun da diziye katılıp katılmayacağı da merak ediliyor.

Son zamanlarda yaşadığı sağlık problemi ile gündeme gelen ve Sefirin Kızı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, iyileşmek için set ekibinden uzakta kalmış ve hayranlarını üzmüştü. Yaz aylarında herhangi bir projede yer almayan başarılı oyuncu uzun bir tatil yaparak sağlığına kavuştu ve setlere geri dönme kararı aldı. Ünlü isim son zamanlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile anılıyor ve gerçekten dizide rol alıp almayacağı merak ediliyor. Geçen hafta proje hakkında bir açıklama gerçekleşmiş ve oyuncu kadrosuna yeni isimlerin katılacağı aktarılmıştı.