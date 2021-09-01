Ferhan Şensoy Torununu Göremedi! Kızı 9 Aylık Hamile

Dün hayata gözlerini yuman Usta sanatçı Ferhan Şensoy, sevenlerini ve tüm sanat dünyasını yasa boğmuştu. Solunum yetersizliği ve kalp damar hastalıkları sebebi ile hayatını kaybeden usta isim, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Hayatının son dönemlerinde dede olmanın heyecanını yaşayan usta isim, torunu Pera’yı göremeden yaşamını yitirdi.

Başarılı dizi ve sinema oyuncusu, Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, ölüm haberi ile sanat dünyasının sevenlerini ve adeta tüm Türkiye’yi üzüntüye boğdu. 70 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü isim, Zincirlikuyu Kabristanlığı’na defnedilecek. Yarın saat 13.00’da Ses Tiyatrosu’nda sınırlı kişi ile tertip edilecek tören sonrasında ikindi namazı ise Teşvikiye Camii'nde kılınacak.

Müjgan ve Derya isminde iki kız babası olan usta sanatçı, bir süredir dedelik heyecanlı yaşıyor ve torununu görmek için sabırsızlanıyordu. Kız bebek bekleyen Müjgan Ferhan Şensoy'un 9 aylık hamile olduğu bilgisine ulaşıldı fakat usta sanatçı, torununun doğumuna sayılı günler kala Pera’yı göremeden yaşamını yitirdi.

Konu hakkında açıklama, Müjgan Ferhan Şensoy’dan geldi ve 5-6 sene önce eşi Cem Öğet konuştukları bir olayı anlattı. Bir gün bir kızları olursa ismine Pera koymayı düşündüklerini ifade eden Şensoy, doktor kontrolünde bebeklerinin kız olduğunu öğrendikleri zaman yine aynı ismi düşündüklerini söyledi. 2018 yılında müzisyen Cem Öğet ile nikah masasına oturan Müjgan Ferhan Şensoy. 9 aylık hamile.

Usta sanatçının ölüm haberi sonrasında duygusal bir mesaj yayınlayan Müjgan Ferhan Şensoy, vefat haberi ile ilgili olarak “babam uçtu göklere” şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

26 Şubat 1951 tarihinde Samsun'da hayata gözlerini açan Ferhan Şensoy, Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiş ve en başarılı isimler arasında yer almıştı. Sinema, Türk tiyatro ve televizyon oyuncusu olan Şensoy, deneme, günlük, roman, film senaryoları ve televizyon dizisi yazarı ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.