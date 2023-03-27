Özge Ulusoy Babasını Kusurlu Göstermeye Çalıştıklarını Söyledi

Ünlü manken ve sonucu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy 4 aralık 2022 tarihinde taya geçidinde karşıdan karşıya geçtiği sırada trafik kazası geçirmiş ve yaşamını yitirmişti. Söz konusu kazanın ört bas edilmeye çalışıldığını ifade eden Ulusoy davanın başında babasının suçlu gösterilmek istendiğini açıkladı. Hukuk mücadelesine girişen ünlü model Nişantaşı'nda görüntülendi ve hukuki mücadelelerine devam ettiğini söyledi. Bu savaşı benzer durum yaşayan herkes için verdiğini açıklayan Özge Ulusoy yaşadıklarını anlattı.

Babası emekli albay Haydar Ulusoy’un vefatı ile sarsılan ünlü sunucu Özge Ulusoy Nişantaşı'nda görüntülendi ve merak edilenleri yanıtladı. Geçtiğimiz sene Elif N. yönetiminde olan cip yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a çarpmış ve yaşlı adam hayatını kaybetmişti. Ulusoy bir arkadaşıyla buluştuğunu söyledi ve babası Haydar Ulusoy'un dava sürecinin devam ettiğini açıkladı. Zorlu ve uzun bir süreçten geçtiklerini açıklayan Ulusoy babasının öldürüldüğünü ve üstüne suçlu çıkarmaya çalıştıklarını açıkladı. Basın mensuplarına daha fazla detay vermek adına davanın sonuçlanmasını beklediğini ifade eden ünlü isim bunu sadece babası için değil benzer bir durum yaşayan herkes için yaptığını anlattı.

Basın mensupları Özge Ulusoy'a davanın olumlu sonuçlanacağını düşünüyor musunuz şekilde bir soru yöneltti ve ünlü manken babasının asli ve karşı tarafın ise tali kusurlu göründüğünü söyledi. Kendilerine haber vermeden ve hiçbir şekilde araştırma yapmadan bu olayın örtbas edilmeye çalışıldığını açıklayan Özge Ulusoy bunun karşısında durduğunu ve son duruşmada babasının yaya geçidinde olduğu ve kusursuz olduğunun ispatlandığını söyledi. Bu durumun kendileri için çok iyi bir adım olduğunu ifade eden ünlü model Özge Ulusoy hiçbir şeyin babasının geri getiremeyecek olsa da bunu yapanların hapiste olması için mücadelesine devam ettiğini söyledi. Hukukçu bir albay olan babasının acısını yaşayan ünlü model Özge Ulusoy dava sürecini anlatarak dikkatleri üzerine çekti.