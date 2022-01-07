Özge Özder'den Sadakatsiz Yorumu!

Ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi ikinci yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Berkay Ateş, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadroda yer aldığı dizi oyuncularından biri de yetenekli ve başarılı isim Özge Özder olarak biliniyor.

Başarılı oyuncu Özge Özder, Derya isimli karaktere hayat veriyor ve dizinin en başından bu yana senaryoda yer alarak sevenleriyle buluşuyor. Başarılı oyunculuk performansı ile de dikkat çeken ünlü oyuncu, dizisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özge Özder, adaşı olan Özge Yağız'ı YouTube programında konuk etti ve sohbet programı ile dikkatleri üzerinde topladı.

Başarılı ve genç oyuncu Özge Yağız, Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinin seyirci kitlesinin özelliklerini merak ettiğini söyledi ve bu soruya verilen yanıt dikkat çekici olarak değerlendirildi. Özge Özder, konuya ilgi çekici bir yorum eklerken Sadakatsiz dizisi izleyicilerinin en büyük özelliğinin sadakatli olmaları olduğunu belirtti. Bu sözüne açıklama getirmeyi de ihmal etmeyen başarılı oyuncu Özge Özder, saat sekiz buçuk dokuz olduğu zaman herkesin ekran başında yer aldığını açıkladı. Projenin sadık izleyici kitlesinin Sadakatsiz dizisini hiçbir şekilde kaçırmadan takip ettiğini ifade eden ünlü oyuncu Özge Özder, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan bu yorum üzerine Özge Yağız da dergi çekiminde yaşanan bir anısı anlatarak ilgi topladı dergi çekimi için şehir dışına gittiklerini ifade eden ünlü oyuncu Özge Yağız derginin Genel Yayın yönetmeninin uçağı bekledikleri sırada kulaklıklarını taktığını ve x-ray'den baka baka geçtiğini anlattı. Ekranı açık bıraktığını ifade eden Özge Yağız bir dizinin bağımlısı olunduğu zaman bu şekilde izlediklerini ve kendisini de iyi bir izleyicisi olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra Umutsuz Ev Kadınları'nın yayınlandığı dönemde o dizinin hayranı olduğunu söyledi ve hiçbir işin ya da sınavın kendisini dizi izlemekten alıkoymadığını açıkladı.