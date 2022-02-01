Burak Deniz Şahmaran Ardından Yeni Proje ile İlgileniyor

Son dönemlerde rol aldığı projeler ve sergilediği oyunculuk performansı ile ekranların aranılan yüzü haline gelen yakışıklı oyuncu Burak Deniz, yeni hamlesi ile merak konusu oldu. Yıldızı en çok parlayan oyuncular arasında gösterilen ünlü isim, bir dizi projesini tamamlayıp farklı bir projeye geçiyor ve imza attığı işler ile sevenlerinden beğeni topluyor. Son olarak Şahmaran isimli dizinin çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi ve ünlü oyuncu Burak Deniz'in yeni proje olan Gidenler’e odaklandığı şeklinde yorumlar yapıldı.

Bugüne kadar pek çok dizide rol alan fakat geçtiğimiz sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Maraşlı isimli televizyon dizisi projesinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu kariyerinde sıçrama noktasını yaşamıştı. Alina Boz ile dizinin başrollerinde yer alan yetenekli oyuncu Burak Deniz, Maraşlı isimli sevilen dizi ile farklı bir imaja sahip olmuş ve adeta kariyerinin çıkışını gerçekleştirilmişti. Daha sonra ise Ferzan Özpetek imzalı olan ve Disney Plus’ta yer alacak dizi Cahil Periler isimli proje çekimi için İtalya'da kamera karşısına geçen oyuncu, yoğun çalışma dönemi ile merak konusu olmuştu.

Bu proje sonrasında ise Netflix için çekilen ve Serenay Sarıkaya ile rol alan Burak Deniz Şahmaran dizisinin setine çıkmış ve bu projede performans sergilemişti. Başrolü kendisi gibi başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ile paylaşan ünlü oyuncu, dizinin çekimlerinin bir süre önce tamamlandığını belirtirken yeni projenin hazırlıklarına da başladı.

Yine Netflix için çekilecek olan Gidenler isimli projede rol alacağı belli olan Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte başrolü paylaşacak. Ünlü oyuncu daha önce Yarım Kalan Aşklar dizisinde de başrolü paylaşmış ve ekran uyumları ile beğeni toplamıştı. Gidenler isimli filmin yönetmenliğinin Ozan Açıktan tarafından gerçekleştirileceği ifade edilirken film çekimlerine ise kısa süre içerisinde başlanacağı öğrenildi.