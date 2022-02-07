Özge Gürel’e Sette Doğum Günü Kutlaması

NGM Yapım imzalı olarak televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yapımcılığı Nazlı Heptürk tarafından üstlenilen beIN ORIGINALS dizisinin ilk bölümü 17 Şubat Perşembe gününde izleyici karşısına çıkacak. Dijital içerik platformu olan Beın Connect’te dizi hayranları karşısına çıkmak için hazırlık yapan projenin çekimleri ise bir yandan devam etmekte.

Dizi setinde ünlü oyuncu Özge Gürel’e doğum günü sürpriz yapıldığı öğrenildi ve çekilen fotoğraflar da magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Doğum günü için pasta kesilen başarılı oyuncu Özge Gürel, mutluluğu ile sevenlerini mutlu etti ve fotoğraflar ilgi çekti.

Yapım ekibi ve tüm oyuncu arkadaşların beraber organize ettiği doğum günü kutlamasında Özge Gürel şaşkınlığını gizleyemedi ve herkese yapılan kutlama için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Ekibin yüzlerinden neşeleri okundu ve oyuncu kadrosu bol bol fotoğraf da çekti. Ünlü oyuncu Özge Gürel'in Hayaller ve Hayatlar dizi setinde doğum günü kutlamasında çekilen fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı ve konu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Dizide dört yakın arkadaşın hayaller ile gerçekler arasında yaşadığı çatışma ve 4 farklı hayat izleyici kitlesi ile buluşacak. Projenin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı ve ünlü isimlerin bulunduğu öğrenilirken bu isimler Aybüke Pusat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Çim, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Kurum, Özge Özacar ve Ekin Mert Daymaz olarak açıklanmıştı. Birbirinden başarılı yıldız isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı projenin yönetmenliği ise Altan Dönmez tarafından gerçekleştiriliyor.

Ünlü oyuncu Özge Gürel'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı Hayaller ve Hayatlar dizisi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Hikayede hayallerinin peşinde koşmakta olan ve o sırada hayata yakalanan dört yakın arkadaşın farklı hayatları gösterilecek. Projenin ilk bölümünün 17 Şubat Perşembe gününde yayına getirileceği açıklanmış ve projenin yayın tarihinin belli olması izleyici kitlesi tarafından coşku ile karşılanmıştı.